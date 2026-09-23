Ομηρία στη Νίκαια: Πώς έσωσαν την γυναίκα οι αστυνομικοί - Μάρτυρας: «Τρεις μέρες ακούμε ουρλιαχτά»

Snapshot Στη Νίκαια, ένας 49χρονος άνδρας κράτησε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του για περίπου 45 λεπτά πριν την αστυνομική επέμβαση.

Η γυναίκα απελευθερώθηκε από τους αστυνομικούς των ΕΚΑΜ, που εισήλθαν στην πολυκατοικία μετά από την ίδια που άνοιξε την πόρτα.

Ο άνδρας συνελήφθη και διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν οπλισμένος κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Γείτονες ανέφεραν ότι η γυναίκα φώναζε και ακουγόταν ουρλιαχτά από το διαμέρισμα επί τρεις ημέρες πριν την επέμβαση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας είχε απειλήσει τη γυναίκα και την είχε κλειδώσει στο σπίτι, προκαλώντας ανησυχία στην περιοχή. Snapshot powered by AI

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Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στήθηκε σήμερα το απόγευμα στη Νίκαια στην οδό Σοφοκλέους, εξαιτίας ομηρίας σε διαμέρισμα.

Συγκεκριμένα ένας άνδρας 49 ετών κρατούσε την 44χρονη σύζυγό του για σχεδόν 45 λεπτά προκαλώντας ανησυχία στους περίοικους και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών.

Τελικά η γυναίκα ελευθερώθηκε από τους αστυνομικούς και ο άνδρας συνελήφθη, ωστόσο ενδιαφέρον έχει η όλη επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, η 44χρονη ήταν εκείνη που άνοιξε στους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, που εισήλθαν στην πολυκατοικία. Οι αστυνομικοί κινήθηκαν άμεσα απελευθερώνοντας την γυναίκα και συλλαμβάνοντας τον άνδρα, όπως φαίνεται στη σχετική φωτογραφία.

Τελικά όπως αποδείχτηκε ο 49χρονος δεν ήταν οπλισμένος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε ιστορικό με ψυχολογικά προβλήματα.

Μαρτυρία: «Η γυναίκα φωνάζει εδώ και τρεις μέρες»

Γείτονας δήλωσε ότι ακούγονται ουρλιαχτά της γυναίκας εδώ και τρεις μέρες. «Την απείλησε, την εγκλώβισε, δύο μέρες ακούμε ουρλιαχτά από τη γυναίκα. Νομίζω ο άνδρας είχε μαχαίρι. Την είχε απειλήσει, την είχε κλειδώσει στο σπίτι, ήρθαν οι ομάδες της αστυνομίας και τώρα λογικά τους έχουν αφήσει. Τρεις μέρες φωνάζει, ουρλιαχτά, πήραν τηλέφωνο οι γείτονες και τελικά απ’ ότι καταλαβαίνουμε μπήκαν μέσα. Έμεναν μαζί εδώ και χρόνια»

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