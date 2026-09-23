Τριπολιτσά: Σκληρή απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση της Ιστορίας»

Αιχμηρή αντίδραση από ελληνικές διπλωματικές πηγές στη διαστρέβλωση της ιστορίας από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για τα γεγονότα του 1821 στην Τριπολιτσά  

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Τριπολιτσά: Σκληρή απάντηση από την Αθήνα στην Άγκυρα για «συστηματική διαστρέβλωση της Ιστορίας»
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  • Η Αθή απάντησεστηρά στην Άγκυρα για τη διαστρέβλωση της ιστορίας σχετικά με την Τριπολιτσά, καταγγέλλοντας πολιτική εργαλειοποίηση των ιστορικών γεγονότων.
  • Οι ελληνικές διπλωματικές πηγές τόνισαν ότι η ιστορία δεν παραγράφεται ή παραχαράσσεται μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η Ελλάδα υπογραμμίζει ότι οι ανακρίβειες δυσκολεύουν τον διάλογο και δεν προάγουν τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία.
  • Το τουρκικό δίκτυο TRT Haber και το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών επανέφεραν ισχυρισμούς για ελληνικές σφαγές Τούρκων στην Τριπολιτσά το 1821, συνοδεύοντας τα με βίντεο τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η τουρκική πλευρά αναφέρει συστηματική δολοφονία μουσουλμάνων Τούρκων και καταστροφή θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων κατά την περίοδο 1821-1830.
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Αυστηρή απάντηση στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών για την Τριπολιτσά έδωσε η Αθήνα, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για συστηματική διαστρέβλωση και πολιτική εργαλειοποίηση ιστορικών γεγονότων.

«Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Η Ιστορία δεν παραγράφεται, δεν παραχαράσσεται και δεν διαγράφεται με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει το ενοχλητικό χαρακτηριστικό να επιβιώνει της προπαγάνδας» διαμηνύουν διπλωματικές πηγές στην Τουρκία.

Επίσης, κάνουν λόγο για συστηματική διαστρέβλωση και εργαλειοποίηση της Ιστορίας. «Η επιλεκτική επίκληση της ιστορικής μνήμης δεν μεταβάλλουν τα ιστορικά γεγονότα. Αυτήν ακριβώς την πρακτική υπηρετεί η σημερινή ανάρτηση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών» υπογραμμίζουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, από την Αθήνα τονίζεται ότι αναφορές οι οποίες αποκλίνουν από τα καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

«Τέτοιου είδους τοποθετήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε αντίθεση με καταγεγραμμένα ιστορικά γεγονότα, δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίας κατανόησης και ουσιαστικού διαλόγου, ούτε συνάδουν με την προσέγγιση που επιτάσσουν οι σχέσεις καλής γειτονίας» διαμηνύουν οι διπλωματικές πηγές.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις δυσχεραίνουν τον ουσιαστικό διάλογο και δεν συνάδουν με το πνεύμα που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις σχέσεις καλής γειτονίας.

Νέα τουρκική πρόκληση για την άλωση της Τριπολιτσάς: «Η ελληνική σφαγή δεν θα ξεχαστεί ποτέ»«Οι Τούρκοι παραδόθηκαν στην τυραννία μιας άγριας ορδής», ισχυρίζεται δημοσίευμα

Με αφορμή τη σημερινή επέτειο της άλωσης της Τριπολιτσάς οι Τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να επαναφέρουν τους ισχυρισμούς για ελληνικές σφαγές.

Το τουρκικό δίκτυο TRT Haber γράφει σχετικά:

Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821, στην Τρίπολη, ελληνικές συμμορίες διέπραξαν μια από τις πιο αιματηρές σφαγές αμάχων στην ιστορία εναντίον ανυπεράσπιστων Τούρκων. Ενεργώντας υπό το πρόσχημα της επανάστασης, οι ελληνικές συμμορίες πραγματοποίησαν βάναυσες επιδρομές στην Τρίπολη για μέρες. Με νοοτροπία εισβολής, έσφαξαν χιλιάδες Τούρκους, ανεξάρτητα από το αν ήταν γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι ή βρέφη.

Ιστορικά έγγραφα και εκθέσεις διεθνών παρατηρητών έχουν επανειλημμένα αποκαλύψει τις θηριωδίες που διέπραξαν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων.

Οι τραγικές συνέπειες που άφησαν πίσω τους οι εισβάλλουσες ελληνικές δυνάμεις και οι ένοπλες ομάδες που ενεργούσαν σύμφωνα με τη Μεγάλη Ιδέα έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως μια ανθρωπιστική τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκους.

Η ελληνική επανάσταση που ξέσπασε στην Πελοπόννησο το 1821 μετατράπηκε σε μια άθλια σφαγή Τούρκων, μεταμφιεσμένη σε αγώνα για ανεξαρτησία. Σε μια προσπάθεια να εξαλειφθεί η τουρκική παρουσία στην περιοχή, 40.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, παιδιών και ηλικιωμένων, σφαγιάστηκαν.

Το βίντεο της Τεχνητής ΝοημοσύνηςΤο δημοσίευμα του τουρκικού μέσου συνοδεύεται και από βίντεο φτιαγμένο με Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αναφορές από Δυτικούς παρατηρητές και ξένους μάρτυρες κατέγραψαν αυτή την θηριωδία που διέπραξαν οι Έλληνες ως μια κατάφωρη σφαγή στην οποία σφαγιάστηκαν ανυπεράσπιστοι πολίτες.

Ο Αμερικανός συγγραφέας Μακάρθι αναφέρει τα εξής:

«Για τρεις ημέρες οι φτωχοί Τούρκοι έποικοι υποβλήθηκαν στην λαγνεία και τη σκληρότητα ενός άγριου όχλου. Δεν γινόταν καμία διάκριση με βάση το φύλο ή την ηλικία. Ακόμα και γυναίκες και παιδιά βασανίστηκαν πριν θανατωθούν. Η σφαγή ήταν τόσο μεγάλης κλίμακας που ακόμη και ο Κολοκοτρώνης, ο αρχηγός των συμμοριών, είπε ότι όταν μπήκε στην πόλη, ξεκινώντας από την άνω πύλη της ακρόπολης, οι οπλές του αλόγου του δεν άγγιξαν ποτέ το έδαφος. Το μονοπάτι της γιορτής της νίκης που ακολούθησε ήταν στρωμένο με ένα σάβανο από πτώματα.»

Τι αναφέρει το τουρκικό υπουργείο ΕξωτερικώνΣτο ίδιο μήκος κύματος και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα, το υπουργείο ανέφερε ότι: οι μουσουλμάνοι Τούρκοι που ζούσαν στην Πελοπόννησο δολοφονήθηκαν συστηματικά μεταξύ του 1821 και του 1830 και ότι η βία συνοδεύτηκε από την καταστροφή θρησκευτικών και πολιτιστικών μνημείων.

«Αυτή η πολιτική εξόντωσης συνοδεύτηκε από σκόπιμη καταστροφή και ερήμωση, που εκτεινόταν από χώρους λατρείας και μαδράσες έως νεκροταφεία και άλλα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς», σημείωσε το υπουργείο.«Στην 205η επέτειο της σφαγής της Τριπολίτσας, τιμούμε με ευσπλαχνία τον μουσουλμανικό τουρκικό άμαχο πληθυσμό που δολοφονήθηκε βάναυσα», καταλήγει η ανακοίνωση.

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