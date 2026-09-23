Politico: Ο Τραμπ ετοιμάζεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ για 90 ημέρες

Snapshot Η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει να απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ για 90 ημέρες.

Η απαγόρευση αποσκοπεί στη μείωση των τιμών της ενέργειας και στην υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.

Υπάρχουν διαφωνίες εντός της κυβέρνησης και της πετρελαϊκής βιομηχανίας σχετικά με το μέτρο.

Το πρακτορείο Reuters δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα τις πληροφορίες. Snapshot powered by AI

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ επί 90 ημέρες, παρά τις διαφωνίες που εκφράζονται στους κόλπους της αλλά και από την πετρελαϊκή βιομηχανία, υποστηρίζει ο ενημερωτικός ιστότοπος Politico.

Η απαγόρευση αυτή έχει ως στόχο να πέσουν οι τιμές της ενέργειας και να δοθεί μια ώθηση στους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, λέει το Politico, που επικαλείται πέντε πηγές οι οποίες έχουν γνώση των συζητήσεων.