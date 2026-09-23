«Ανάβει φωτιές» δημοσίευμα για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ στις ΗΠΑ - Τι λέει ο Λευκός Οίκος

Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση, είπε ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

«Ανάβει φωτιές» δημοσίευμα για απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ στις ΗΠΑ - Τι λέει ο Λευκός Οίκος
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Λευκός Οίκος διέψευσε ως «ψευδές» το δημοσίευμα περί απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες στις ΗΠΑ.
  • Ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε ότι μια τέτοια απαγόρευση θα μπορούσε να αυξήσει τις τιμές της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων.
  • Η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση και όχι καθολική απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ.
  • Το δημοσίευμα του Politico ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ προετοιμάζει το εν λόγω σχέδιο με στόχο τη μείωση των τιμών και την ενίσχυση των Ρεπουμπλικάνων πριν τις εκλογές.
  • Πηγές του Politico ανέφεραν διαφωνίες εντός της κυβέρνησης και της πετρελαϊκής βιομηχανίας σχετικά με την προτεινόμενη απαγόρευση.
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Το ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ για 90 ημέρες σε μια προσπάθεια να ελέγξουν τις τιμές των καυσίμων είναι «ψευδές», όπως δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Νωρίτερα, ο υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ είχε δηλώσει ότι μια τέτοια απαγόρευση δεν θα λειτουργούσε, αντιθέτως θα μπορούσε να εκτοξεύσει την τιμή της βενζίνης και των αεροπορικών καυσίμων. Πρόσθεσε όμως ότι η αμερικανική κυβέρνηση εξετάζει μέτρα σε εθελοντική βάση.

Ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που χαρακτήρισε «fake news» το δημοσίευμα του Politico, είπε ότι η πληροφορία ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια προσωρινή, καθολική απαγόρευση στις εξαγωγές, δεν είναι σωστή.

Τι ανέφερε το Politico

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προετοιμάζει ένα σχέδιο με βάση το οποίο θα απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ επί 90 ημέρες, παρά τις διαφωνίες που εκφράζονται στους κόλπους της αλλά και από την πετρελαϊκή βιομηχανία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Η απαγόρευση αυτή έχει ως στόχο να πέσουν οι τιμές της ενέργειας και να δοθεί μια ώθηση στους Ρεπουμπλικάνους υποψηφίους πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, λέει το Politico, που επικαλείται πέντε πηγές οι οποίες έχουν γνώση των συζητήσεων.

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