Μίλιμπαντ: Οι Ρώσοι υπουργοί να πουν στον Πούτιν να σταματήσει την αιματοχυσία στην Ουκρανία

Ο κόσμος γνωρίζει πως η Ρωσία αποτυγχάνει σε αυτόν τον πόλεμο, είπε ο Βρετανός ΥΠΕΞ

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Μίλιμπαντ: Οι Ρώσοι υπουργοί να πουν στον Πούτιν να σταματήσει την αιματοχυσία στην Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι η Ρωσία αποτυγχάνει στον πόλεμό της με την Ουκρανία και κάλεσε τους Ρώσους υπουργούς να πεισθούν τον Πούτιν να σταματήσει την αιματοχυσία.
  • Ο Μίλιμπαντ υπογράμμισε την ανάγκη η Ρωσία να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις και τόνισε την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου προς το Κίεβο.
  • Επισήμανε ότι η ρωσική προέλαση έχει σταματήσει και ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες, με ενάμιση εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες.
  • Αναφέρθηκε στην επιδείνωση της ρωσικής οικονομίας λόγω των επιλογών του Πούτιν και των κυρώσεων που περιορίζουν τα έσοδα της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.
  • Ο Μίλιμπαντ διαβεβαίωσε ότι η Βρετανία και οι σύμμαχοί της θα συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία για όσο χρειαστεί.
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Ο κόσμος γνωρίζει πως η Ρωσία «αποτυγχάνει στον πόλεμό της» με την Ουκρανία, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Εντ Μίλιμπαντ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Μίλιμπαντ τόνισε ότι είναι καιρός οι υπουργοί της ρωσικής κυβέρνησης να πουν στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την αλήθεια για «να τερματίσει την αιματοχυσία». Κάλεσε επίσης τη Μόσχα να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογραμμίζοντας την ακλόνητη υποστήριξη του Λονδίνου στο Κίεβο. «Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Πούτιν περίμενε πως οι υποστηρικτές της Ουκρανίας θα λύγιζαν, αλλά η υποστήριξή μας παραμένει ακλόνητη», είπε ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας.

«Πριν από τέσσερα χρόνια, ο Πούτιν θεωρούσε πως ο χρόνος θα ευνοούσε τη Ρωσία» συνέχισε ο Μίλιμπαντ, συμπληρώνοντας ότι έχει σταματήσει η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων, οι οποίες αριθμούν μεγάλες απώλειες. Έκανε λόγο για ενάμιση εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες.

Υποστήριξε πως «η οικονομία της Ρωσίας νοσεί, καθώς συσσωρεύονται οι επιπτώσεις των επιλογών του Πούτιν και οι κυρώσεις στερούν έσοδα από την πολεμική μηχανή του Κρεμλίνου».

Απευθυνόμενος στον μόνιμο αντιπρόσωπο της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο Μίλιμπαντ είπε πως «είναι καιρός οι υπουργοί να πουν στον πρόεδρο Πούτιν την αλήθεια. Ο κόσμος γνωρίζει πως η Ρωσία αποτυγχάνει σε αυτόν τον πόλεμο. Ο ρωσικός λαός το αντιλαμβάνεται και οι υπουργοί το γνωρίζουν επίσης. Θα πρέπει να πουν στον πρόεδρο Πούτιν να τερματίσει την αιματοχυσία».

Διαβεβαίωσε πως η δέσμευση της Βρετανίας και των συμμάχων για την στήριξη της Ουκρανίας δεν θα κλονιστεί. «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας. Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο Εντ Μίλιμπαντ.

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