ΗΠΑ: Ο Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Καναδό πρωθυπουργό Mark Carney στη Νέα Υόρκη κατά την 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Δόθηκε έμφαση στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-ΕΕ σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια.

Η συνεργασία σχεδιάζεται να ενισχυθεί στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Snapshot powered by AI

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό του Καναδά Mark Carney.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, σύμφωνα με ενημέρωση του Μαξίμου, στην ενίσχυση της συνεργασίας Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τομείς κοινών προτεραιοτήτων όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το διάστημα και η ενέργεια, καθώς και στο πλαίσιο της ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.