Κρήτη: Άγριος ξυλοδαρμός γυναίκας από τον σύντροφό της στην Ιεράπετρα Λασιθίου

Snapshot Ένας 45χρονος άνδρας συνελήφθη στην Ιεράπετρα για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με μώλωπες σε όλο της το σώμα.

Ο δράστης, αλκοολικός και υπήκοος Βουλγαρίας, ξυλοκοπούσε τη σύντροφό του καθημερινά, χρησιμοποιώντας γροθιές και ξύλινη τάβλα.

Ο ανιψιός του δράστη ήταν αυτόπτης μάρτυρας και προσπάθησε να τον σταματήσει, αλλά δέχτηκε κι εκείνος χτυπήματα.

Η γυναίκα παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση στο νοσοκομείο Ιεράπετρας, χωρίς να κινδυνεύει άμεσα η ζωή της.

Η υπόθεση έφερε στο φως και το θέμα της κατάληψης ετοιμόρροπου κτηρίου στην Ιεράπετρα, όπου διαμένουν άστεγοι μετανάστες, και η Δημοτική Αστυνομία προχωρά σε ενέργειες για την ασφάλεια του χώρου. Snapshot powered by AI

Σοκάρει νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Ιεράπετρα Λασιθίου στην Κρήτη, όπου ένας 45χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας συνελήφθη και η σύντροφός του, υπήκοος Ρωσίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το neakriti, ο 45χρονος είναι αλκολικός και ξυλοκοπούσε την σύντροφό του σε καθημερινή βάση. Ο ανιψιός του με τον οποίο έμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα κατέθεσε τα όσα τραγικά σημειώθηκαν στην περιοχή, το βράδυ της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου.

Τη χτύπησε με γροθιές και τάβλα κρεβατιού

Ο 45χρονος, ο οποίος κατοικούσε στο Ρέθυμνο και είχε μετακομίσει πρόσφατα στην Ιεράπετρα, είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και χτύπησε άγρια την σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ανιψιό του, οι ξυλοδαρμοί ήταν καθημερινοί, μέχρι εκείνη να βγάλει αίμα.

Αφού τη χτύπησε με γροθιές στο πρόσωπο, έβγαλε μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι του και συνέχισε να τη χτυπά σε όλο της το σώμα. Το θύμα προσπάθησε να ξεφύγει κατεβαίνοντας από τις σκάλες του πρώτου ορόφου στον δρόμο, αλλά εκείνος την ακολούθησε και συνέχισε να τη χτυπά. Ο ανιψιός του μπήκε στη μέση και προσπάθησε να τον σταματήσει, ωστόσο δέχτηκε και εκείνος χτυπήματα.

Όπως αναφέρει το κρητικό μέσο, η γειτονιά ξεσηκώθηκε από τις κραυγές της άτυχης γυναίκας και κάλεσε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Λίγα λεπτά αργότερα, οι αστυνομικοί του Α.Τ. Ιεράπετρας έφτασαν στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως και συνέλαβαν τον δράστη, ενώ το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε την κακοποιημένη γυναίκα στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί από ιατρούς.

Χτυπήματα σε όλο της το σώμα

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Νοσοκομείου Ιεράπετρας, κ. Γιώργο Μπαρμπούνη, η άτυχη γυναίκα έχει μώλωπες σε όλο της το σώμα, στο πρόσωπο και στο κεφάλι και παραμένει στη Χειρουργική Κλινική για παρακολούθηση. Οι εξετάσεις που της έκαναν οι γιατροί του Νοσοκομείου δεν έδειξαν ότι κινδυνεύει η ζωή της, ώστε να χρειάζεται η διακομιδή της σε άλλο μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Ο νεαρός ανιψιός του φερόμενου ως δράστη, που ήταν αυτόπτης μάρτυρας στον ξυλοδαρμό της γυναίκας, περιέγραψε το συμβάν: «Ο θείος μου είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο με μια φίλη του Ρωσίδα και έμενε μαζί μας. Την έδερνε κάθε μέρα και έτρεχαν τα αίματα από το πρόσωπό της. Εγώ του έλεγα συνέχεια να μην χτυπά τη σύντροφό του γιατί θα έρθει η Αστυνομία και θα μας διώξει από αυτό το σπίτι και δεν θα έχουμε πού αλλού να μείνουμε», ανέφερε

Πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι αλκοολικός και αφού είχε πιει πολύ, άρχισε να δέρνει τη σύντροφό του λόγω ερωτικής αντιζηλίας. «Τη χτύπησε με γροθιές και με μια ξύλινη τάβλα από το κρεβάτι. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ και, αφού προσπάθησα να τον σταματήσω, χτύπησε κι εμένα. Τότε πήρα τον σκύλο μου και πήγα στην παραλία να κοιμηθώ, για να μη βλέπω αυτά τα πράγματα και βρω τον μπελά μου. Η γυναίκα χτυπήθηκε πολύ στο πρόσωπο, στα μάτια, στο κεφάλι και σε όλο της το σώμα», μας είπε ο Πέτρος Πετκόφ, βουλγαρικής υπηκοότητας.

Ο 45χρονος συλληφθείς μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο και από εκεί, με τη σχηματισθείσα δικογραφία εις βάρος του, θα οδηγηθεί με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Λασιθίου στη Νεάπολη.

Κατάληψη σε ετοιμόρροπο κτήριο

Στην παλιά διώροφη κατοικία όπου διαδραματίστηκαν οι σκηνές της κακοποίησης της άτυχης γυναίκας, μένουν διάφοροι άστεγοι και άνεργοι μετανάστες από τη Βουλγαρία, που ωστόσο υποστηρίζουν ότι τους έχει επιτρέψει να μένουν στον α’ όροφο και να κρατούν καθαρό το σπίτι ένας από τους 13 ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι ζουν σε διάφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το πρωί της Τετάρτης στο σημείο έφτασε η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας, προκειμένου να κλείσει τον χώρο του πεζοδρομίου έξω από το ετοιμόρροπο σπίτι, δεδομένου ότι κρέμεται στον αέρα το μπαλκόνι του και απειλείται, σε περίπτωση θραύσης, η ζωή των διερχόμενων.

«Η υπόθεση αυτή μας έχει απασχολήσει και στο παρελθόν. Η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας έχει κάνει τις ενέργειες που όφειλε να κάνει ως Υπηρεσία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Έχουμε στείλει ήδη στην Επιτροπή των Ετοιμόρροπων τα απαραίτητα έγγραφα και τη σχετική αυτοψία, ώστε να χαρακτηριστεί και επίσημα ετοιμόρροπο για να γίνει η προβλεπόμενη διαδικασία της κατεδάφισης. Είχαμε στείλει έγγραφο και στο Υγειονομικό γιατί μας είχε καταγγελθεί ότι εκείνοι που έχουν καταπατήσει το ακίνητο δεν ζουν σε καλές συνθήκες υγιεινής, χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ τώρα που ήρθαμε και πάλι λόγω του περιστατικού της ενδοοικογενειακής βίας είδαμε ότι δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια από τότε. Άρα θα ξαναστείλουμε τα έγγραφα που έχουμε κάνει στην Πολεοδομία, ενώ έχουμε βρει και έχουμε ενημερώσει και τους 13 ιδιοκτήτες του ακινήτου, οι οποίοι δυσκολεύονται να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Είναι πάντως υποχρεωμένοι όλοι τους να ενεργήσουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Εμείς ασχολούμαστε με το θέμα τα δύο τελευταία χρόνια. Έχουμε βάλει τις κόκκινες κορδέλες που επισημαίνουν ότι το μπαλκόνι είναι επικίνδυνο να καταρρεύσει, αλλά πρέπει να έρθουν και οι υπηρεσίες του Δήμου να κλείσουν με δίχτυα και σκαλωσιά το πέρασμα. Σε ό,τι αφορά τον ξυλοδαρμό και τις συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων, που είναι στον χώρο της επαιτείας, θεωρώ ότι είναι και θέμα των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου», μας είπε ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Ιεράπετρας, κ. Γιάννης Γαϊτανάκης.

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