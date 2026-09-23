Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες

Πώς βελτιώνεται το μαγείρεμα και η ασφάλεια

Δημήτρης Δρίζος

Τέλος τα κλασικά air fryer - Αυτή είναι η συσκευή που θα αντικαταστήσει σε όλες τις κουζίνες
WHAT THE FACT
5'
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  • Το 2026, οι φριτέζες αέρος με γυάλινα δοχεία αντικαθιστούν σταδιακά τις κλασικές με μεταλλικό καλάθι, επιτρέποντας την οπτική παρακολούθηση του μαγειρέματος.
  • Η τεχνολογία μαγειρέματος παραμένει ίδια, με τη βασική διαφορά να είναι το διαφανές και ανθεκτικό στη θερμότητα γυάλινο δοχείο αντί για το μεταλλικό καλάθι.
  • Το γυάλινο δοχείο διευκολύνει τον έλεγχο του φαγητού χωρίς να χρειάζεται το άνοιγμα της συσκευής, μειώνοντας την απώλεια θερμότητας.
  • Οι φριτέζες με γυάλινο δοχείο είναι πιο εύκολες στον καθαρισμό και δεν απαιτούν αντικολλητική επίστρωση, μειώνοντας προβλήματα φθοράς.
  • Ορισμένα μοντέλα επιτρέπουν τη χρήση του γυάλινου δοχείου και για την αποθήκευση περισσευμάτων, αυξάνοντας την πρακτικότητα στη χρήση.
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Οι φριτέζες αέρος έφεραν επανάσταση στο μαγείρεμα στο σπίτι όταν πρωτοεμφανίστηκαν, όμως τώρα έρχεται μια νέα εκδοχή τους που αλλάζει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία τους: το καλάθι. Το 2026, οι φριτέζες αέρος με γυάλινα δοχεία κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα και εξελίσσονται σε τάση στην Ευρώπη, αντικαθιστώντας το παραδοσιακό μεταλλικό καλάθι με ένα διαφανές, ανθεκτικό στη θερμότητα δοχείο που επιτρέπει να παρακολουθείτε το φαγητό καθώς μαγειρεύεται.

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια φριτέζα αέρος με γυάλινο δοχείο και μια παραδοσιακή;

Η αλλαγή μπορεί να φαίνεται μικρή, όμως διαφοροποιεί μία από τις πιο συνηθισμένες διαδικασίες κατά τη χρήση της συσκευής: τον έλεγχο του αν το φαγητό έχει ροδίσει. Η δυνατότητα να το βλέπετε απευθείας μέσα από το δοχείο επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας από πατάτες και λαχανικά μέχρι κρέας ή ψάρι, χωρίς να χρειάζεται να ανοίγετε τη συσκευή μόνο και μόνο για να ελέγξετε το ψήσιμο.

Η τεχνολογία μαγειρέματος παραμένει ουσιαστικά η ίδια. Τόσο οι συμβατικές φριτέζες αέρος όσο και οι εκδόσεις με γυάλινο δοχείο χρησιμοποιούν ένα θερμαντικό στοιχείο για να ζεστάνουν τον αέρα και έναν ανεμιστήρα για να τον κυκλοφορεί γρήγορα γύρω από το φαγητό.

Η βασική διαφορά βρίσκεται στο σημείο όπου τοποθετείται το φαγητό. Πολλά παραδοσιακά μοντέλα διαθέτουν μεταλλικό καλάθι με κάποιο είδος αντικολλητικής επίστρωσης, ενώ οι νεότερες εναλλακτικές ενσωματώνουν ένα διαφανές δοχείο, συνήθως κατασκευασμένο από γυαλί σχεδιασμένο να αντέχει στις θερμοκρασίες που ορίζει ο κατασκευαστής.

Επομένως, η μετάβαση από μια συμβατική φριτέζα αέρος σε μια φριτέζα με γυάλινο δοχείο δεν απαιτεί την εκμάθηση μιας εντελώς διαφορετικής τεχνικής. Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες μαγειρέματος, όπως και η ανάγκη να ανακατεύετε ή να γυρίζετε το φαγητό, εξακολουθούν να εξαρτώνται από τη συνταγή και το συγκεκριμένο μοντέλο.

Γιατί ένα διαφανές δοχείο μπορεί να αλλάξει τον τρόπο μαγειρέματος;

Το πιο προφανές πλεονέκτημα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Επειδή το δοχείο είναι διαφανές, μπορείτε να παρακολουθείτε απευθείας τη διαδικασία χωρίς να χρειάζεται να το αφαιρείτε κάθε φορά που θέλετε να ελέγξετε αν το φαγητό έχει ροδίσει.

Σε μια φριτέζα αέρος χωρίς παράθυρο παρακολούθησης, το άνοιγμα του συρταριού για να ελέγξετε το φαγητό προκαλεί προσωρινή απώλεια θερμότητας. Παρότι το περιστασιακό άνοιγμα αποτελεί μέρος της φυσιολογικής λειτουργίας της συσκευής, η αποφυγή του όταν θέλετε απλώς να δείτε τι συμβαίνει στο εσωτερικό μπορεί να κάνει τη διαδικασία πιο πρακτική.

Αυτό δεν σημαίνει ότι το γυάλινο δοχείο εξαλείφει πλήρως την ανάγκη να ανοίγετε τη συσκευή. Ορισμένα φαγητά εξακολουθούν να χρειάζονται ανακάτεμα, τίναγμα ή γύρισμα, ώστε να ψηθούν πιο ομοιόμορφα. Η διαφορά είναι ότι πλέον μπορείτε να το κάνετε μόνο όταν είναι πραγματικά απαραίτητο και όχι απλώς για να δείτε τι συμβαίνει στο εσωτερικό.

Είναι πιο εύκολο να καθαριστούν οι φριτέζες αέρος με γυάλινο δοχείο;

Η ευκολία καθαρισμού αποτελεί ακόμη ένα πλεονέκτημα αυτής της νέας γενιάς συσκευών. Μια σχετικά λεία γυάλινη επιφάνεια μπορεί να διευκολύνει την απομάκρυνση λίπους και υπολειμμάτων φαγητού σε σύγκριση με ορισμένα μεταλλικά καλάθια με πιο σύνθετο σχεδιασμό. Ανάλογα με το μοντέλο, το δοχείο μπορεί να καθαριστεί με νερό, απορρυπαντικό και ένα μη λειαντικό σφουγγάρι. Ορισμένοι κατασκευαστές επιτρέπουν επίσης το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων, όμως αυτό θα πρέπει πάντα να επιβεβαιώνεται στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

Επιπλέον, το γυαλί δεν χρειάζεται αντικολλητική επίστρωση στην επιφάνειά του. Αυτό αποφεύγει ένα από τα συνηθισμένα προβλήματα ορισμένων καλαθιών: τη φθορά της επίστρωσης από γρατζουνιές, ακατάλληλα σκεύη ή ιδιαίτερα επιθετικό καθαρισμό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το γυαλί είναι άθραυστο ή ότι το φαγητό δεν θα κολλήσει ποτέ. Εξακολουθεί να χρειάζεται προσοχή και θα πρέπει να αποφεύγονται χτυπήματα, απότομες αλλαγές θερμοκρασίας ή χρήση που δεν προβλέπεται από τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Μπορεί να αποθηκευτεί το φαγητό στο ίδιο δοχείο;

Ορισμένα μοντέλα προσπαθούν να προσθέσουν μια λειτουργία πέρα από το μαγείρεμα: τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται το ίδιο το δοχείο για την αποθήκευση των περισσευμάτων. Έτσι, μπορείτε να μαγειρέψετε, να αφαιρέσετε το δοχείο και να αποθηκεύσετε το φαγητό χωρίς να χρειάζεται να το μεταφέρετε αμέσως σε άλλο σκεύος.

Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από τον σχεδιασμό κάθε μοντέλου και τα αξεσουάρ που το συνοδεύουν. Η Ninja, για παράδειγμα, έχει αναπτύξει αυτή τη λειτουργία στη σειρά CRISPi, με δοχεία και αξεσουάρ που διευρύνουν τις χρήσεις της συσκευής.

Έτσι, η τάση των φριτέζων αέρος με γυάλινα δοχεία δεν αλλάζει τη βασική αρχή λειτουργίας της συσκευής, αλλά έχει στόχο να την κάνει πιο πρακτική στην καθημερινότητα. Η δυνατότητα να βλέπετε το φαγητό όσο μαγειρεύεται, ο ευκολότερος καθαρισμός σε ορισμένες περιπτώσεις και, σε κάποια μοντέλα, η δυνατότητα να χρησιμοποιείτε το ίδιο δοχείο για την αποθήκευση του φαγητού εξηγούν γιατί αυτή η μορφή αρχίζει να κερδίζει έδαφος στις κουζίνες το 2026.

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