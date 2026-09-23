Έκρυβαν εκατομμύρια μέσα σε τοίχους: Το μυστικό θησαυροφυλάκιο της μαφίας σε διαμέρισμα της Νάπολης

Snapshot Οι ιταλικές Αρχές ανακάλυψαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα σε τοίχους και έπιπλα διαμερίσματος στη Νάπολη, μαζί με 11 πολυτελή ρολόγια Rolex αξίας περίπου 130.000 ευρώ.

Η επιχείρηση οδήγησε στη σύλληψη 34 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς.

Οι κρυψώνες χρηματοδοτούνταν και φυλάσσονταν με εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ η οικογένεια του Ραφαέλε Τζαμπέλα είχε οργανώσει βάρδιες για τη συνεχή επιτήρηση.

Τα ηγετικά μέλη της μαφίας συνέχιζαν να δίνουν εντολές από τη φυλακή μέσω παράνομα εισαγόμενων κινητών τηλεφώνων.

Το κύκλωμα λειτουργούσε με επιχειρηματική λογική, με οργανωμένες βάρδιες, πρόγραμμα ανεφοδιασμού και οικογενειακή συμμετοχή για τη διακίνηση ναρκωτικών. Snapshot powered by AI

Μπροστά σε ένα εύρημα που θυμίζει σκηνή από αστυνομική ταινία βρέθηκαν οι ιταλικές Αρχές, όταν κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης κατά της Καμόρα ανακάλυψαν περισσότερα από 3,2 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά, επιμελώς κρυμμένα μέσα στους τοίχους, κάτω από πλακάκια και σε ειδικά διαμορφωμένα έπιπλα διαμερίσματος στην περιοχή Καϊβάνο, κοντά στη Νάπολη.

Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν σφυριά για να αποκαλύψουν τις κρυψώνες, στις οποίες βρήκαν δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 50 ευρώ, τυλιγμένες σε σελοφάν και τακτοποιημένες σε σειρές.

Το συνολικό ποσό έφτανε τα 3.296.265 ευρώ, περίπου 3,6 εκατομμύρια δολάρια. Μαζί με τα χρήματα εντοπίστηκαν 11 πολυτελή ρολόγια Rolex, εκτιμώμενης συνολικής αξίας σχεδόν 130.000 ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και οδήγησε στη σύλληψη 34 ανθρώπων, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και στους εκβιασμούς.

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Οι «ηλεκτρονικές κρυψώνες» και η οικογένεια που φέρεται να φύλαγε τον θησαυρό

Σύμφωνα με το ιταλικό δίκτυο RaiNews, το διαμέρισμα ανήκε στον Ραφαέλε Τζαμπέλα, ο οποίος θεωρείται από τους ερευνητές πρόσωπο με σημαντικό ρόλο στη δράση της φατρίας Angelino, στην περιοχή που είναι γνωστή ως «Μπρονξ του Καϊβάνο».

Οι κρυψώνες δεν ήταν συνηθισμένες. Είχαν κατασκευαστεί ειδικές εσοχές στους τοίχους και κρυφά συρτάρια στη βάση επίπλων, τα οποία άνοιγαν με τη βοήθεια εξελιγμένων ηλεκτρονικών συστημάτων.

Καθοριστικό ρόλο στον εντοπισμό του κρυμμένου θησαυρού φέρεται να διαδραμάτισε η κατάθεση συνεργάτη της Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στις Αρχές, τη φύλαξη των χρημάτων είχε αναλάβει η σύζυγος του Τζαμπέλα, η οποία φρόντιζε να μην αφήνει ποτέ το σπίτι χωρίς επιτήρηση.

Μάλιστα, φέρεται να είχε οργανώσει βάρδιες με τα παιδιά της, ένα από τα οποία ήταν ανήλικο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι ο χώρος παρέμενε διαρκώς υπό παρακολούθηση.

Η μαφία έδινε εντολές μέσα από τη φυλακή

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να λειτουργούσε η εγκληματική οργάνωση.

Οι ιταλικές Αρχές κατάφεραν να παρακολουθήσουν τηλεφωνικές επικοινωνίες φυλακισμένων μελών της μαφίας, τα οποία χρησιμοποιούσαν κινητά τηλέφωνα που είχαν εισαχθεί παράνομα στις φυλακές από συγγενικά τους πρόσωπα.

Οι συνομιλίες αυτές βοήθησαν τους ερευνητές να ανασυνθέσουν τη δράση του κυκλώματος και τον τρόπο με τον οποίο συνέχιζε να λειτουργεί παρά τη φυλάκιση βασικών μελών του.

VIDEO | Banconote per oltre 3 milioni di euro nascoste nei muri, 34 arresti in un blitz anticamorra #ANSA pic.twitter.com/cyancKHnwy — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 21, 2026

Κατά τις εκτιμήσεις των ερευνητών, ακόμη και ο φερόμενος αρχηγός της οργάνωσης, Αντόνιο Αντζελίνο, εξακολουθούσε να δίνει εντολές μέσα από τη φυλακή.

Το κύκλωμα λειτουργούσε σαν κανονική επιχείρηση

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η οργάνωση που είχαν αναπτύξει οι φερόμενοι διακινητές.

Ο εισαγγελέας της Νάπολης, Νίκολα Γκρατέρι, περιέγραψε ένα σύστημα που λειτουργούσε με επιχειρηματική λογική, με συγκεκριμένες βάρδιες, πρόγραμμα ανεφοδιασμού και καταμερισμό αρμοδιοτήτων.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, οι ποσότητες ναρκωτικών παραδίδονταν κάθε Δευτέρα, ενώ η εξόφλησή τους έπρεπε να ολοκληρώνεται μέχρι την επόμενη Παρασκευή.

Οι επιμέρους δραστηριότητες οργανώνονταν συχνά σε οικογενειακό επίπεδο, προκειμένου να περιορίζεται η συμμετοχή τρίτων προσώπων.

Παράλληλα, σύμφωνα με καταθέσεις συνεργατών της Δικαιοσύνης, μέλη του κυκλώματος επιδείκνυαν πολυτελή Rolex στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρώντας να προβάλουν την οικονομική ισχύ της οργάνωσης.

Οι 34 συλλήψεις και οι βαριές κατηγορίες

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τους καραμπινιέρους του ερευνητικού τμήματος Castello di Cisterna και τις επιχειρησιακές μονάδες των περιοχών Καϊβάνο και Κασόρια.

Συνολικά εκδόθηκαν εντάλματα σε βάρος 34 προσώπων, εκ των οποίων 23 τέθηκαν υπό κράτηση στη φυλακή και 11 σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση τύπου μαφίας, διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και κατοχή ναρκωτικών με σκοπό τη διακίνηση.

Πού θα καταλήξουν τα εκατομμύρια

Τα κατασχεθέντα χρήματα προβλέπεται να κατευθυνθούν στο ιταλικό Ταμείο Δικαιοσύνης, το οποίο στηρίζει, μεταξύ άλλων, θύματα του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο εισαγγελέας Γκρατέρι, αναφερόμενος στο εντυπωσιακό ύψος του ποσού, σχολίασε ότι μόνο τα χρήματα που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο διαμέρισμα θα μπορούσαν να καλύψουν το κόστος ενός ολόκληρου έτους τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στη Νάπολη.

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