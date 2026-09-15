Παράνομη ιπποδρομία με ένοπλους μαφιόζους στην Σικελία: Συνελήφθη νεαρός που έφερε καλάσνικοφ

Οι αρχές της Κατάνια εκτέλεσαν ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του νεαρού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πολεμικού όπλου

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Παράνομη ιπποδρομία με ένοπλους μαφιόζους στην Σικελία: Συνελήφθη νεαρός που έφερε καλάσνικοφ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Συνελήφθη νεαρός στην Κατάνια της Σικελίας για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πολεμικού όπλου με σκοπό τη διευκόλυνση μαφιόζικης φατρίας Cappello-Bonaccorsi.
  • Η σύλληψη συνδέεται με παράνομη ιπποδρομία που οργανώθηκε σε δημόσιο δρόμο στην περιοχή Παλαγκόνια στις 8 Μαΐου, παρουσία ενόπλων.
  • Οι ένοπλοι άνδρες που συμμετείχαν στην ιπποδρομία πυροβολούσαν στον αέρα, ενώ ο νεαρός κρατούσε Καλάσνικοφ.
  • Τα βίντεο από την παράνομη ιπποδρομία έγιναν viral και κινητοποίησαν τις αρχές να ξεκινήσουν εκτεταμένες έρευνες για τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
  • Η έρευνα συνεχίζεται για να διευκρινιστεί ο ρόλος των ενόπλων στην παράνομη ιπποδρομία.
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Οι ιταλικές αρχές προχώρησαν στην σύλληψη ενός νεαρού, ο οποίος φέρεται να είχε ενεργό ρόλο σε παράνομη ιπποδρομία που πραγματοποιήθηκε υπό την προστασία ενόπλων στην Κατάνια της Σικελίας.

Σύμφωνα με το tg24.sky.it, οι αρχές της Κατάνια εκτέλεσαν ένταλμα προσωρινής κράτησης σε βάρος του νεαρού, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για παράνομη οπλοκατοχή και οπλοφορία πολεμικού όπλου. Στην υπόθεση, αποδίδεται και μια επιβαρυντική περίσταση ότι διέπραξε το αδίκημα με σκοπό τη διευκόλυνση της μαφιόζικης φατρίας Cappello-Bonaccorsi.

Η έρευνα των αρχών αφορά πολλαπλά βίντεο που καταγράφηκαν στις 8 Μαΐου στην περιοχή της Παλαγκόνια στην πόλη Κατάνια, όπου είχε οργανωθεί μια παράνομη κούρσα αλόγων σε δημόσιο δρόμο. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, στην ιπποδρομία συμμετείχαν και ένοπλοι άνδρες με μηχανάκια, οι οποίοι φέρεται να πυροβολούσαν στον αέρα κατά την διάρκεια της.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το γεγονός ότι ο νεαρός ήταν ανάμεσα στους ένοπλους και έφερε ένα Καλάσνικοφ.

Καθώς τα βίντεο έγιναν viral, τράβηξαν την προσοχή των αρχών, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες, οι οποίες ακόμη συνεχίζονται, για να βρεθούν οι υπόλοιποι ένοπλοι άνδρες αλλά και ο ρόλος τους στην διοργάνωση της παράνομης ιπποδρομίας.

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