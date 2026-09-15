Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοπιστίας - Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη

Η Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εάν συνδυάσεις τη δημοσιονομική αξιοπιστία με τις μεταρρυθμίσεις, μπορείς να πετύχεις πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα, ανέφερε 

Μάνος Χατζηγιάννης

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοπιστίας - Τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο Κυριάκος Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ μέσω σημαντικών μεταρρυθμίσεων.
  • Συζητήθηκαν κρίσιμα ζητήματα όπως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η Τραπεζική Ένωση, η ενέργεια, η τεχνολογία και το ψηφιακό ευρώ.
  • Η Ελλάδα παρουσιάζεται ως παράδειγμα συνδυασμού δημοσιονομικής αξιοπιστίας και μεταρρυθμίσεων που οδηγούν σε θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
  • Η δημοσιονομική ισορροπία και η στήριξη της κοινωνίας και της οικονομίας είναι κρίσιμες εν μέσω διεθνών προκλήσεων και κρίσης στη Μέση Ανατολή.
  • Ο Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η καλύτερη απάντηση στον λαϊκισμό είναι οι μεταρρυθμίσεις και η λειτουργία της δημοκρατίας προς όφελος όλων των πολιτών.
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«Η Ευρώπη πρέπει να μετατρέψει το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ.Τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων», ανέφερε μεταξύ άλλων ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην ΕΡΤ στο Βερολίνο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Ερώτηση:Κύριε Υπουργέ ολοκληρώνετε, αυτή τη στιγμή, μια σειρά από συναντήσεις στο Βερολίνο με την ιδιότητά σας ως Πρόεδρος του Εurogroup, τι μήνυμα φέρνετε και με τι εικόνα φεύγετε;

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ολοκληρώνω μια σειρά συναντήσεων σήμερα στο Βερολίνο με πιο χαρακτηριστικές εκείνες με τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Αντικαγκελάριο και Υπουργό Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. Συζητήσαμε για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν την ατζέντα του Εurogroup και τις προκλήσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας με πιο χαρακτηριστικά εκείνα που ακουμπούν στις μεταρρυθμίσεις.

Οι μεγάλες αλλαγές εκείνες που πρέπει να δούμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι:- η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων- η Ένωση Κεφαλαιαγορών και η Τραπεζική Ένωση και οι συνεπαγόμενες μεταρρυθμίσεις- οι μεγάλες αλλαγές οι οποίες χρειάζεται να γίνουν σε σχέση με την ενέργεια,- με την τεχνολογία,- το ψηφιακό ευρώ Και όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία αθροιζόμενα θα συμβάλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ευρώπης.

Συζητήσαμε για τη δημοσιονομική ισορροπία σε μια περίοδο που οι διεθνείς προκλήσεις είναι σημαντικές, είναι πολλαπλές, βρίσκουν την αντανάκλασή τους στις αγορές ομολόγων. Και, βέβαια, συζητήσαμε για τη διαχείριση των στοιχείων εκείνων που έχουν σχέση με την ενέργεια και την κρίση στη Μέση Ανατολή, τον τρόπο με τον οποίο θα στηρίξουμε τις κοινωνίες μας και την ευρωπαϊκή οικονομία και το πώς θα μπορούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε χώρα και στην Ευρώπη συνολικότερα.

Η Ελλάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς εάν συνδυάσεις τη δημοσιονομική αξιοπιστία με τις μεταρρυθμίσεις, μπορείς να πετύχεις πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα και για την οικονομία, στο σύνολο της, και για κάθε πολίτη, και για κάθε επιχείρηση, και για κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο πνεύμα θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για όλα όσα η Ευρώπη θα πρέπει να κατακτήσει τα επόμενα χρόνια.

Για την Ευρώπη, εγώ θα πω, ο στόχος είναι να μετατρέψει την οικονομική της δύναμη, το οικονομικό της μέγεθος σε οικονομική ισχύ. Και ξέρουμε όλοι, πάρα πολύ καλά, ότι τώρα είναι η ώρα και των αποφάσεων και των αποτελεσμάτων.

Ερώτηση: Είναι και η ώρα των προκλήσεων κύριε Υπουργέ οι οποίες δεν είναι μόνο οικονομικές ή εν πάση περιπτώσει από εκεί υπάρχουν και πολιτικές εκφάνσεις αυτών των προκλήσεων. Μία από τις προκλήσεις είναι η άνοδος της ακροδεξιάς στη Γερμανία ειδικά με τις εκλογές που βλέπουμε τελευταία με του AFD, ένα κόμμα που θέλει την έξοδο της Γερμανίας από το ευρώ. Σε ποιο βαθμό σας ανησυχεί ως Πρόεδρος του Εurogroup και σε ποιο βαθμό ανησυχεί γενικότερα το Εurogroup και την Ευρώπη αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Καταρχήν ως πρόεδρος του Εurogroup δεν μπορώ να σχολιάσω τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις σε οποιαδήποτε χώρα. Αλλά ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών και ως Έλληνας πολιτικός μπορώ να πω το εξής: όσο η Γερμανία χρειάζεται μια ισχυρή Ευρώπη, έτσι και η Ευρώπη χρειάζεται μια ισχυρή Γερμανία. H καλύτερη απάντηση, γενικότερα, στον λαϊκισμό - νομίζω το μάθαμε κι εμείς αυτό πολύ χαρακτηριστικά στην Ελλάδα - η πιο ισχυρή απάντηση στους λαϊκιστές είναι οι μεταρρυθμίσεις, είναι τα αποτελέσματα, είναι το να βλέπουν ότι η Δημοκρατία λειτουργεί για κάθε πολίτη και για κάθε νοικοκυριό. Αυτή είναι η κατάκτηση, η πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και είμαι βέβαιος ότι θα δούμε και τη Γερμανία αυτά να τα κατακτά.

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