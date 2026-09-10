Πιερρακάκης: «Επιστρέφουμε στους πολίτες 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος»

Ξεκαθάρισε ότι «το εκλογικό ημερολόγιο δεν πρέπει να καθορίζει το οικονομικό και κοινωνικό ημερολόγιο»

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Πιερρακάκης: «Επιστρέφουμε στους πολίτες 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η ελληνική οικονομία στηρίζεται σε μόνιμα και κοστολογημένα μέτρα ύψους 4 δισ. ευρώ για τη διετία και σε νέο πακέτο 2,2 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ.
  • Δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα και η κυβέρνηση αποφεύγει πρακτικές «παροχολογίας» για να διατηρήσει δημοσιονομική σταθερότητα.
  • Η αύξηση της παραγωγικότητας, των μισθών και των επενδύσεων αποτελεί βασική πρόκληση, με στόχο τη μείωση της ανεργίας και τη διατήρηση ανάπτυξης γύρω στο 2%.
  • Η ανάπτυξη μετά το 2027 θα στηριχθεί σε ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.
  • Το δημογραφικό πρόβλημα θεωρείται υπαρξιακό και οι πολιτικές εστιάζουν στην υποστήριξη οικογενειών και στην παραμονή των ανθρώπων στις περιφέρειες.
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Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, σε διακαναλική συνέντευξή του σε περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς, αναφέρθηκε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, στα μέτρα στήριξης των πολιτών, στις επενδύσεις, στο δημογραφικό, αλλά και στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής περιφέρειας.

Κεντρικό μήνυμα της συνέντευξης ήταν ότι η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να μεταφράζεται σε αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μέσα από μόνιμα και κοστολογημένα μέτρα. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι τα μέτρα της διετίας ανέρχονται συνολικά σε 4 δισ. ευρώ, ενώ το νέο πακέτο που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ ανέρχεται σε 2,2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα επιπλέον δημοσιονομικός χώρος για νέα μέτρα και προειδοποίησε ότι η χώρα δεν πρέπει να επιστρέψει σε πρακτικές «παροχολογίας» που στο παρελθόν οδήγησαν σε δημοσιονομικά προβλήματα.

Οι εκλογές δεν καθορίζουν το οικονομικό ημερολόγιο

Αναφερόμενος στις επόμενες εκλογές, τόνισε ότι «το εκλογικό ημερολόγιο δεν πρέπει να καθορίζει το οικονομικό και κοινωνικό ημερολόγιο». Έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις για την επόμενη περίοδο τη δημοσιονομική σοβαρότητα, την πολιτική σταθερότητα και την επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων. Υποστήριξε την ανάγκη αυτοδύναμης κυβέρνησης, με το επιχείρημα ότι οι κυβερνήσεις συνεργασίας οδηγούν, κατά την άποψή του, σε πιο αργές αποφάσεις.

Για την καθημερινότητα των πολιτών αναγνώρισε ότι, παρά τη βελτίωση των οικονομικών δεικτών, παραμένουν σημαντικά προβλήματα, όπως η ακρίβεια και το υψηλό κόστος στέγασης. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει με φορολογικές ελαφρύνσεις και μόνιμες παρεμβάσεις.

Ειδική αναφορά έκανε στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες και στις οικογένειες με παιδιά, ενώ σημείωσε ότι η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί όταν αυτά αποτυπωθούν στο εισόδημα των πολιτών. Ως βασική οικονομική πρόκληση για την Ελλάδα ανέδειξε την αύξηση της παραγωγικότητας, των μισθών και των επενδύσεων. Επισήμανε ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί περίπου 600.000 θέσεις εργασίας και ότι στόχος είναι η περαιτέρω μείωση της ανεργίας και η αύξηση των επενδύσεων.

Ανάπτυξη μέσω ξένων επενδύσεων με τη λήξη του ΤΑΑ

Για το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης το 2027 εμφανίστηκε αισιόδοξος, υποστηρίζοντας ότι οι ιδιωτικές και ξένες επενδύσεις, το εθνικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και νέα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να διατηρήσουν την ανάπτυξη, η οποία ήδη σημειώνεται σε βαθμό 2%. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην περιφέρεια. Υποστήριξε ότι κάθε Περιφερειακή Ενότητα διαθέτει αναπτυξιακό δυναμικό που πρέπει να αξιοποιηθεί.

Αναφέρθηκε σε φορολογικές ελαφρύνσεις για μικρούς οικισμούς, σε μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένες νησιωτικές περιοχές και σε αναπτυξιακά προγράμματα για την περιφέρεια.

Για το δημογραφικό χαρακτήρισε το πρόβλημα «υπαρξιακό» για την Ελλάδα και την Ευρώπη και σημείωσε ότι οι πολιτικές πρέπει να στηρίζουν τόσο την οικογένεια όσο και τη δυνατότητα των ανθρώπων να παραμένουν και να εργάζονται στον τόπο τους.

Τέλος, αναφέρθηκε στις επιμέρους περιφέρειες. Για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη υπογράμμισε τον ρόλο της ως «πύλης» της χώρας, για την Κρήτη χαρακτήρισε την αξιοποίηση της έκτασης του παλιού αεροδρομίου στο Ηράκλειο πιθανό «game changer», ενώ για τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο στάθηκε στις υποδομές, τις επενδύσεις και τις αναπτυξιακές δυνατότητές τους.

Συνολικά, ο κ. Πιερρακάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντική πρόοδο, αλλά χρειάζεται να συνεχίσει με δημοσιονομική υπευθυνότητα, επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτική σταθερότητα, ώστε η ανάπτυξη να φτάσει σε κάθε νοικοκυριό και σε κάθε περιοχή της χώρας.

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