Ρωσία – Ιράν: Συνεργασία για κυβερνοασφάλεια και προστασία κρίσιμων υποδομών

Snapshot Η Ρωσία και το Ιράν συζήτησαν στη Μόσχα την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και την προστασία κρίσιμων υποδομών και δικτύων επικοινωνιών.

Οι συνομιλίες εστιάστηκαν στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και του κυβερνοεγκλήματος, καθώς και στην εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση περιστατικών στον κυβερνοχώρο.

Η συνεργασία επεκτείνεται και στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης και σχετικών υποδομών.

Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί μέρος της Συνθήκης Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπέγραψαν Ρωσία και Ιράν τον Ιανουάριο του 2025.

Η συνθήκη προβλέπει στενότερη συνεργασία στην ασφάλεια πληροφοριών και στην αντιμετώπιση της εγκληματικής χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Snapshot powered by AI

Την ενίσχυση της συνεργασίας τους στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία κρίσιμων υποδομών συζήτησαν αντιπροσωπείες της Ρωσίας και του Ιράν σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Οι συνομιλίες εντάσσονται στις τακτικές επαφές των δύο χωρών στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας τους και επικεντρώθηκαν στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και στην ενίσχυση της ασφάλειας κρίσιμων δικτύων.

Της ιρανικής αντιπροσωπείας ηγήθηκε ο γενικός διευθυντής Διεθνούς Ειρήνης και Ασφάλειας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ τη ρωσική πλευρά εκπροσώπησε ο επικεφαλής του Τμήματος Ασφάλειας Πληροφοριών του ρωσικού ΥΠΕΞ.

Στο επίκεντρο κρίσιμες υποδομές και κυβερνοέγκλημα

Στην ατζέντα βρέθηκαν η ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η θωράκιση κρίσιμων υποδομών και δικτύων επικοινωνιών απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος.

Οι δύο πλευρές συζήτησαν επίσης την εκπαίδευση προσωπικού για τη διαχείριση περιστατικών στον κυβερνοχώρο, αλλά και τη διεύρυνση της συνεργασίας σε υποδομές που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η κυβερνοασφάλεια περιλαμβάνεται και στη Συνθήκη Συνολικής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης που υπέγραψαν Ρωσία και Ιράν τον Ιανουάριο του 2025. Το κείμενο προβλέπει στενότερη συνεργασία στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας πληροφοριών και στην αντιμετώπιση της εγκληματικής χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.