Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οικονομικά πάνω από 7 στους 10 Έλληνες – Πόσο κοστίζει το μηνιαίο «καλάθι»

Τις δυσκολίες και την ανασφάλεια που βιώνει ο σημερινός καταναλωτής σε ότι αφορά τη διαχείριση του κόστους της καθημερινότητας ώστε να καταφέρει να ανταποκριθεί στις μηνιαίες υποχρεώσεις του, αποτυπώνουν τα αποτελέσματα έρευνας της Circana με τίτλο: «Κατανάλωση σε Μετάβαση: Οι Δυνάμεις που Διαμορφώνουν το Αύριο της Αγοράς»

Γεώργιος Καλούμενος

Δύσκολα τα βγάζουν πέρα οικονομικά πάνω από 7 στους 10 Έλληνες – Πόσο κοστίζει το μηνιαίο «καλάθι»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Πάνω από το 70% των Ελλήνων διαχειονται δύσκολα τα οικονομικά τους και περιορίζουν δαπάνες σε μη βασικά αγαθά λόγω οικονομικής ανασφάλειας.
  • Ο μέσος δείκτης οικονομικής ασφάλειας είναι χαμηλός (3,89/10), με έντονη ανησυχία για το κόστος ζωής και τα εισοδήματα.
  • Η μέση μηνιαία δαπάνη στα σούπερ μάρκετ είναι 347 ευρώ, με το 63% των καταναλωτών να προτιμά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.
  • Παρά τις δυσκολίες, το 60% των καταναλωτών σχεδιάζει διακοπές και διατηρεί τη συνήθεια του φαγητού εκτός σπιτιού.
  • Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται, κυρίως για αναζήτηση πληροφοριών και προσφορών, ενώ οι καταναλωτές δίνουν έμφαση σε πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με περιβαλλοντικό όφελος.
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Οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν ότι «τα βγάζουν πέρα με προσοχή», ενώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει ήδη περιορίσει δαπάνες σε διασκέδαση, ένδυση και άλλες μη βασικές κατηγορίες. Η διαχείριση του κόστους ζωής παραμένει η κυρίαρχη προτεραιότητα των νοικοκυριών.

Χαρακτηριστικό της ανασφάλειας που νιώθουν οι πολίτες είναι ότι ο μέσος δείκτης οικονομικής ασφάλειας διαμορφώνεται μόλις στο 3,89/10, αντανακλώντας την επιφυλακτική στάση των καταναλωτών.

Σε ότι αφορά το κόστος ζωής, το 57% δηλώνει ότι προβληματίζεται από το ύψος των αμοιβών σε σχέση με αυτό, ενώ ενδεικτικό της πίεσης που νιώθουν είναι ότι το 74% διαχειρίζεται τα οικονομικά του με δυσκολία ή ιδιαίτερη προσοχή.

Ο μέσος δείκτης οικονομικής ασφάλειας συνεχίζει και παραμένει χαμηλός, με τους πολίτες να ανησυχούν κυρίως για την αναντιστοιχία μεταξύ εισοδημάτων και κόστους ζωής. Το στεγαστικό κόστος αναδεικνύεται επίσης ως μία από τις σημαντικότερες πηγές πίεσης για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στα σούπερ μάρκετ

Σε ότι αφορά τώρα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών απέναντι στα σούπερ μάρκετ, οι αλυσίδες συγκεντρώνουν μέση αξιολόγηση εμπιστοσύνης 4,48/7 και δίνουν έμφαση στην τιμή συγκρίνοντας κυρίως προσφορές και τιμές ανά κιλό/λίτρο ή τεμάχιο πριν την αγορά.

Η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ ανέρχεται στα 347€, με το 63% να αγοράζει συχνά προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας, με διαφοροποιήσεις ανά κατηγορία.

Γενικότερα η τιμή και οι προωθητικές ενέργειες αποτελούν με διαφορά τα σημαντικότερα κριτήρια επιλογής καταστήματος. Οι καταναλωτές έχουν υιοθετήσει πιο «έξυπνες» αγοραστικές πρακτικές, συγκρίνοντας τιμές και σχεδιάζοντας περισσότερο τις αγορές τους.

Φαγητό εκτός και διακοπές

Παρά τις οικονομικές δυσκολίες, το φαγητό εκτός σπιτιού και οι διακοπές εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικό μέρος της καθημερινότητας και του τρόπου ζωής των Ελλήνων. Αυτό δείχνει ότι οι καταναλωτές επιδιώκουν να διατηρήσουν εμπειρίες και στιγμές ευημερίας, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής πίεσης.

Έτσι το 60% σχεδιάζει διακοπές φέτος, με κατανάλωση 4,3 γεύματα εκτός σπιτιού και 2,6 επισκέψεις σε καταστήματα τροφίμων ανά εβδομάδα.

Κερδίζει έδαφος η τεχνητή νοημοσύνη

Η εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη αυξάνεται, ιδιαίτερα στις νεότερες ηλικίες, με βασικές χρήσεις που συνδέονται με την αναζήτηση πληροφοριών, προσφορών και καλύτερων επιλογών αγοράς. Παράλληλα, οι καταναλωτές αξιολογούν θετικότερα πρωτοβουλίες ΕΚΕ που έχουν σαφές και μετρήσιμο κοινωνικό ή περιβαλλοντικό όφελος, όπως η ανακύκλωση και η μείωση σπατάλης τροφίμων.

  • Χρήση AI: Οι καταναλωτές δηλώνουν σχετικά υψηλή εξοικείωση με την Τεχνητή Νοημοσύνη (3,63/5), όμως με συχνή χρήση ως εργαλείο αναζήτησης.
  • Προτεραιότητα στην ΕΚΕ: Η μείωση του πλαστικού και η ανακύκλωση αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες δράσεις κοινωνικής προσφοράς.

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