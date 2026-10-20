Super Market: Σε καταστήματα «γειτονιάς» και νησιά επεκτείνονται οι αλυσίδες– «Σβήνουν» τα περίπτερα

Snapshot Τα μικρά σούπερ μάρκετ «γειτονιάς» αναπτύσσονται σημαντικά, αντικαθιστώντας τα παραδοσιακά περίπτερα και ψιλικατζίδικα, με αύξηση πωλήσεων 8,8% στο εννεάμηνο του 2026.

Οι καταναλωτές προτιμούν πλέον είτε τα μικρά καταστήματα κοντά τους είτε τα πολύ μεγάλα hypermarkets, μειώνοντας τις επισκέψεις στα μεσαία σούπερ μάρκετ.

Η κατανάλωση στα νησιά παρουσιάζει σημαντική αύξηση λόγω του τουρισμού, με ανάπτυξη 9,2% στα Νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου και 7,5% στην Κρήτη.

Η συνολική αγορά λιανεμπορίου τροφίμων αυξήθηκε κατά 6,4% το εννεάμηνο του 2026, κυρίως λόγω αύξησης πωλούμενων όγκων στα φρέσκα και τυποποιημένα προϊόντα.

Η προωθητική δραστηριότητα μειώθηκε στο 39,5% στα επώνυμα FMCGs, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσίασαν οριακή μείωση μερίδιου στο 24%. Snapshot powered by AI

Αυτά τα μικρά σούπερ μάρκετ έχουν συνήθως εμβαδόν μεταξύ 100-400 τ.μ. για αυτό και βρίσκονται σε κοντινότερη απόσταση από τον καταναλωτή και έχουν συχνά διευρυμένο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο.

Εκτός από την εγγύτητα και το ωράριο, τα μικρά σούπερ μάρκετ ευνοούνται και από το γεγονός ότι πλέον οι καταναλωτές, λόγω του περιορισμένου διαθέσιμου εισοδήματος και της γενικότερης ακρίβειας, προτιμούν να ψωνίζουν συχνότερα με μικρότερο «καλάθι» σε μία προσπάθεια καλύτερου ελέγχου των μηνιαίων εξόδων και περιορισμού της σπατάλης κυρίως σε τρόφιμα, ποτά και γενικότερα προϊόντα που δεν είναι «μακράς διαρκείας».

Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen η συγκεκριμένη κατηγορία σούπερ μάρκετ εμφάνισε τον πιο έντονο ρυθμό ανάπτυξης πωλήσεων στο εννεάμηνο 2026 με 8,8%.

Αυτό που κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι η επόμενη κατηγορία σε αύξηση τζίρου είναι τα Hypermarkets που κατέγραψαν άνοδο +8,5%. Δηλαδή αποδεικνύεται ότι οι καταναλωτές επιλέγουν είτε τα μικρά καταστήματα που είναι κοντά τους ή τα πολύ μεγάλα και μειώνουν τις επισκέψεις τους στα πιο «κλασικά» μεσαία σούπερ μάρκετ που παλαιότερα αποτελούσαν την πιο συχνή επιλογή.

Ο τουρισμός ευνοεί τα σούπερ μάρκετ στα νησιά

Μία άλλη πολύ ισχυρή τάση του οργανωμένου λιανεμπορίου είναι η συνεχής αύξηση της κατανάλωσης σε νησιωτικές περιοχές λόγω της εκρηκτικής ανάπτυξης του τουρισμού των τελευταίων ετών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η ανάπτυξη στα νησιά φλερτάρει με διψήφια νούμερα (9,2%) και είναι ευρέως διασκορπισμένη, στα Νησιά του Ιονίου & του Αιγαίου. Ανάλογη αλλά λίγο χαμηλότερη η αύξηση και στην Κρήτη (+7,5%).

Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι μεγάλες αλυσίδες έχουν αυξήσει τον αριθμό των καταστημάτων τους τόσο στα μικρά όσο και στα μεγαλύτερα νησιά σε μία προσπάθεια να αποσπάσουν μερίδια από τις αγορές που κάνουν οι τουρίστες παρά το γεγονός μάλιστα ότι σε πολλά από τα νησιά αυτά η τουριστική σεζόν κρατά για μόλις τρεις ή τέσσερις μήνες.

Καρότσι σούπερ μάρκετ Eurokinissi/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

Αύξηση 6,4% στο σύνολο της χώρας

Γενικότερα η πορεία ανάπτυξης της αγοράς λιανεμπορίου τροφίμων σε τζίρο συνεχίζει δυναμικά (+6,4%) το εννιάμηνο του 2026 (στοιχεία YTD έως 27 Σεπτεμβρίου 2026), σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, με την αύξηση αυτή να οδηγείται το τρέχον έτος κατά κύριο λόγο από τους πωλούμενους όγκους.

Πιο συγκεκριμένα, σε επίπεδο κατηγοριών, η τάση αυτή οδηγείται τόσο από τα φρέσκα (+7,5%) όσο, κυρίως, από τα τυποποιημένα Τρόφιμα και Ποτά (+5,8%). Την ίδια στιγμή, οι μεγάλες FMCG κατηγορίες της οικιακής χρήσης παρουσιάζουν συγκριτικά πιο συγκρατημένη αύξηση των πωλήσεών τους σε αξία, στο +4,6%, ενώ τα προϊόντα προσωπικής υγιεινής στο σύνολό τους αναπτύσσονται κατά 5,0%. Και στις δύο μεγάλες αυτές κατηγορίες του μη τρόφιμου παρουσιάζονται αποπληθωριστικές τάσεις, ενώ στον αντίποδα, τα τρόφιμα και ποτά είναι αυτά, στα οποία φαίνεται αυξημένη η μέση πωλούμενη τιμή, σε σχέση με το αντιστοιχο χρονικό διάστημα το 2025.

Προωθητική ένταση & Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας

Το 9μηνο του 2026 σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της προωθητικής δραστηριότητας, 5 ποσοστιαίων μονάδων, σε σχέση με το κλείσιμο του 2025, φτάνοντας στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 39,5% για τα επώνυμα FMCGs προϊόντα, αποτυπώνοντας την συνεχή επίδραση του κώδικα δεοντολογίας στις στρατηγικές προώθησης των προμηθευτών του κλάδου.

Όσον αφορά στην πορεία των Private Label προϊόντων στην αγορά, παρά τις συνεχιζόμενες πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το μερίδιο των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσίασε οριακή κάμψη στο σύνολο της αγοράς FMCG, διαμορφούμενο στο 24,0% σε YTD επίπεδο, από 24,4% που ήταν στο κλείσιμο του 2025.

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