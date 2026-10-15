Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή

Σε περίοδο έντονης κινητικότητας βρίσκεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο, ο εγχώριος κλάδος των τροφίμων και της εστίασης, καθώς τα deal μεταξύ γνωστών εταιρειών, είτε αυτά αφορούν σε εξαγορές και συγχωνεύσεις είτε σε στρατηγικές συνεργασίες διαδέχονται, κυριολεκτικά, το ένα το άλλο.

Γεώργιος Καλούμενος

Σε χέρια πολυεθνικών ομίλων, fund και αλυσίδων πουλιέται η ελληνική διατροφή
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  • Η καναδική Recipe Unlimited Corporation εξαγόρασε την Evergood, που κατέχει τα brands Goody's, Everest και Jacaroo.
  • Η Σκλαβενίτης απέκτησε το 49% της Eurocatering, γνωστής για τις σαλάτες «Φρεσκούλης», ενώ ο ιδρυτής διατηρεί τον έλεγχο.
  • Ο ουκρανικός όμιλος MHP εξαγόρασε το 70% της Νιτσιάκος, μεγάλου παραγωγού πουλερικών στην Ελλάδα, με δυνατότητα πλήρους εξαγοράς στο μέλλον.
  • Το fund EOS Capital Partners απέκτησε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στη γαλακτοβιομηχανία Φάρμα Κουκάκη, με τον ιδρυτή να παραμένει στη διοίκηση.
  • Οι Μύλοι Δάκου και η Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος συγχωνεύθηκαν στη Dakos Food Industries, με επενδυτικό πλάνο 25 εκατ. ευρώ έως το 2030.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις έχουμε ξένους ομίλους ή Fund να αποκτούν εγχώριες εταιρίες, αλλά δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που το μεγάλο (ελληνικό) «ψάρι» τρώει το μικρό.

Τελευταία σημαντική εξέλιξη ήταν η εξαγορά της Evergood στην οποία ανήκουν οι γνωστές εταιρείες Goody's, Everest και Jacaroo, από την καναδική Recipe Unlimited Corporation του γνωστού επιχειρηματία Prem Watsa.

Μία εβδομάδα περίπου πριν από αυτή τη συμφωνία, ανακοινώθηκε η εξαγορά της Φρεσκούλης από τον Σκλαβενίτη, ο οποίος θυμίζουμε ότι μέσα στο 2025 είχε αποκτήσει και την αλυσίδα έτοιμων γευμάτων «Σπιτική Κουζίνα».

Νωρίτερα μέσα στο 2026 αποκαλύφθηκε και ένα από τα μεγαλύτερα deal της χρονιάς που αφορούσε στην εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού της Νιτσιάκος από τον ουκρανικό κολοσσό των τροφίμων MHP

Γενικότερα οι επενδυτές δείχνουν να στρέφονται κυρίως σε premium προϊόντα, λειτουργικά τρόφιμα και στην ενοποίηση των δικτύων διανομής.

Evergood - Recipe

Την πώληση του συνόλου των μετοχών της Evergood (Goody's / Everest) στην καναδική Recipe Unlimited Corporation ανακοίνωσε η Vivartia Holding S.M.S.A., καθώς οι δύο πλευρές υπέγραψαν την οριστική συμφωνία για τη μεταβίβαση του 100% της εταιρείας.

Η Recipe Unlimited αποτελεί στρατηγικό επενδυτή στον κλάδο της εστίασης, με περισσότερα από 100 χρόνια δραστηριότητας. Διαθέτει χαρτοφυλάκιο 18 εμπορικών σημάτων, τα οποία καλύπτουν την πλήρη και την περιορισμένη εξυπηρέτηση πελατών, καθώς και τον τομέα της λιανικής.

Μεταξύ των γνωστών brands που βρίσκονται υπό την ομπρέλα της συγκαταλέγονται τα Swiss Chalet, St-Hubert, Montana's BBQ & Bar, Harvey's Burgers, New York Fries και The Burger's Priest.

Σκλαβενίτης - Φρεσκούλης

Η Σκλαβενίτης εξαγόρασε μέσω της θυγατρικής της Ελληνικής Χαρτοβιομηχανίας Γλάρος το 49% της Eurocatering, γνωστής κυρίως από τις σαλάτες με την επωνυμία «Φρεσκούλης». Πρόκειται για το ποσοστό που κατείχαν μέχρι τώρα το fund EOS Capital Partners και το Latsco Family Office. Το υπόλοιπο 51% της Eurocatering παραμένει στον ιδρυτή της, Χρυσόστομο Μαυρόπουλο, ο οποίος διατηρεί στην εταιρεία και το αξίωμα του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και του διευθύνοντος συμβούλου αυτής.

MHP – Νιτσιάκος

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα deals της χρονιάς. Ο ουκρανικός κολοσσός MHP απέκτησε το 70% της Νιτσιάκος, δηλαδή ενός από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πουλερικών στην Ελλάδα και από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους ομίλους τροφίμων στη χώρα, αλλάζοντας άμεσα τις ισορροπίες και τον ανταγωνισμό στην εγχώρια αγορά κρέατος.

Η συναλλαγή προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις κατά τα επόμενα χρόνια, με την MHP να αποκτά σταδιακά το 70% της Νιτσιάκος. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης τελεί υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, η MHP δύναται να αυξήσει τη συμμετοχή της έως και το 100% σε μεταγενέστερο στάδιο.

EOS Capital Partners – Φάρμα Κουκάκη

Το fund EOS Capital Partners, εξαγόρασε πακέτο μετοχών της ιστορικής γαλακτοβιομηχανίας «Φάρμα Κουκάκη» με έδρα το Κιλκίς.

Η είσοδος του fund στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία, αφορά σε πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, με τον ιδρυτή ωστόσο της εταιρείας, Θανάση Κουκάκη, να παραμένει στο τιμόνι της.

Δημιουργία της Dakos Food Industries

Οι εταιρείες Μύλοι Δάκου και η Βιομηχανία Ζυμαρικών Ήλιος συγχωνεύθηκαν υπό μία ενιαία εταιρική οντότητα. Το νέο σχήμα σχεδιάζει επενδυτικό πλάνο ύψους 25 εκατ. ευρώ έως το 2030 για την ενίσχυση της παραγωγής και της εξωστρέφειας.

Όμιλος Βενέτη – Coffee Lab

Μια σημαντική συμφωνία στον χώρο της καφεστίασης, με τον Όμιλο Βενέτη να αποκτά μειοψηφικό ποσοστό στην αλυσίδα Coffee Lab, δημιουργώντας νέες συνέργειες στο δίκτυο καταστημάτων.

Κουλουράδες – Bread Factory

Η επιχειρηματική σύμπραξη των δύο γνωστών αλυσίδων, που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό, βαίνει προς την ολοκλήρωση της ενισχύοντας τη θέση τους στον τομέα του bakery και των έτοιμων γευμάτων.

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