Καθημερινή μάχη επιβίωσης δίνει ο φούρνος της γειτονιάς: 1500 λουκέτα στην τριετία

Ήδη έχουν οδηγηθεί σε λουκέτο περίπου 3.000 φούρνοι γειτονιάς, εκ των οποίων οι 1500 μόνο την τελευταία τριετία.

Γεώργιος Καλούμενος

Καθημερινή μάχη επιβίωσης δίνει ο φούρνος της γειτονιάς: 1500 λουκέτα στην τριετία
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  • Περίπου 3.000 παραδοσιακοί φούρνοι γειτονιάς έχουν κλείσει τα τελευταία χρόνια, εκ των οποίων 1.500 μόνο την τελευταία τριετία.
  • Ο νόμος του 2015 επιτρέπει σε καταστήματα που ψήνουν μόνο προψημένο ψωμί να ονομάζονται «φούρνοι», προκαλώντας σύγχυση στους καταναλωτές.
  • Οι αρτοποιοί ζητούν διαφάνεια και ισότητα στον ανταγωνισμό, ώστε να ξεχωρίζει ο παραδοσιακός φούρνος που παράγει φρέσκο ψωμί από τα καταστήματα που πουλούν έτοιμο ή προψημένο ψωμί.
  • Η αύξηση του ενεργειακού κόστους και των πρώτων υλών έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση κόστους λειτουργίας και στο κλείσιμο περίπου 1.500 φούρνων.
  • Παρά την αύξηση κόστους 37,5% στη διετία, οι παραδοσιακοί φούρνοι έχουν κρατήσει τις τιμές του ψωμιού χαμηλότερες από τα σούπερ μάρκετ και τα bake-off.
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Σήμα κινδύνου εκπέμπουν 12.000 παραδοσιακά αρτοποιία σε όλη την Ελλάδα καθώς ο νόμος που δίνει το δικαίωμα σε όλες τις επιχειρήσεις διάθεσης άρτου να ονομάζονται «φούρνοι», σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος όπως η ραγδαία αύξηση του ενεργειακού κόστους αλλά και η «εκτόξευση» των πρώτων υλών, τείνουν να οδηγήσουν σε εξαφάνιση έναν κλάδο που παράγει αυθεντικό φρέσκο ψωμί για τον καταναλωτή.

Ήδη έχουν οδηγηθεί σε λουκέτο περίπου 3.000 φούρνοι γειτονιάς, εκ των οποίων οι 1500 μόνο την τελευταία τριετία.

Ένας από τους βασικούς λόγους που τα παραδοσιακά αρτοποιία «κατεβάζουν ρολά», σύμφωνα με τους εκπροσώπους του κλάδου, είναι η σύγχυση που δημιουργεί στον καταναλωτή ο νόμος που ψηφίστηκε τον Αύγουστο του 2015, ο οποίος εκχωρεί το όνομα φούρνος σε καταστήματα που προβαίνουν μόνο στο τελικό στάδιο του ψησίματος.

Δόθηκε δηλαδή η ονομασία «φούρνος» σε επιχειρήσεις που παρεμβαίνουν στο τελικό στάδιο παρασκευής σε προψημένο ψωμί.

Ο καταναλωτής όμως δεν καταλαβαίνει τη διαφορά που έχει το ψωμί που παράγει ο παραδοσιακός φούρνος από αυτά που πωλούνται σε πολυκαταστήματα και bake off.

Επίσης οι αρτοποιοί διευκρινίζουν ότι συσκευασμένο ψωμί έχει ο φούρνος, όχι το bake off και τα πολυκαταστήματα τα οποία έχουν προψημένη - κατεψυγμένη ζύμη.

Η διαφορά του φρέσκου από το κατεψυγμένο είναι στην παραγωγική διαδικασία: Στο δεύτερο η μαγιά μπαίνει «σε ύπνωση». «Για να βρεις φρέσκο ψωμί, πρέπει να πας στον φούρνο» συμπληρώνουν.

Σύμφωνα με τους ίδιους η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί συνιστά μεγάλη παραπλάνηση του καταναλωτή. «Το να βάζει κάποιος την επιγραφή φούρνο σε ένα πολυκατάστημα είναι ψευδεπίγραφο. Ζητάμε αποκατάσταση της αδικίας και κανόνες ώστε ο ανταγωνισμός να γίνεται με διαφάνεια» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι αρτοποιοί επισημαίνουν ότι δεν ζητούν να κλείσει κανένα κατάστημα, αλλά να ξέρει ο καταναλωτής ποιος είναι ο φούρνος και που γίνεται απλά ψήσιμο ψωμιού που έχει παραχθεί αλλού, ίσως και εκτός Ελλάδας. Ζητούν δηλαδή διαφάνεια και ίσους όρους ανταγωνισμού στην αγορά.

Τεράστιο πρόβλημα και το ενεργειακό

Ένα άλλο τεράστιο ζήτημα για τους αρτοποιούς είναι το ενεργειακό το οποίο έχει οδηγήσει περίπου 1.500 φούρνους τα τελευταία χρόνια στην εξαφάνιση.

Όπως αναφέρουν έχουν συναντηθεί και με τους τρεις υπουργούς που έχουν θητεύσει τα τελευταία χρόνια στο υπουργείο Ανάπτυξης (Γεωργιάδης, Σκρέκας, Θεοδωρικάκος) για το ενεργειακό πρόβλημα χωρίς να μπορέσει να δοθεί κάποια ουσιαστική λύση.

Υποστηρίζουν δε ότι δίνουν σκληρή καθημερινή μάχη για να συγκρατήσουν τις τιμές στο ψωμί, τη στιγμή που το ρεύμα έχει αυξηθεί κατά 1.000-1.300 ευρώ μηνιαίως για κάθε επιχείρηση, το φυσικό αέριο έχει τριπλασιαστεί, ενώ πρώτες ύλες όπως η ζάχαρη έχει ανέβει κατά 10 λεπτά το κιλό και το ηλιέλαιο 8 λεπτά.

Παρόλα αυτά σύμφωνα με τιμοληψίες που διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα φαίνεται ότι έχουν κρατήσει χαμηλά τις τιμές παρά την άνοδο κόστους 37,5% στη διετία, ενώ στα πολυκαταστήματα και τα bake-off οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις η μέση τιμή κιλού στο ψωμί κυμαίνεται μεταξύ 3-3,20 ευρώ στα αρτοποιεία, ενώ στα σούπερ μάρκετ η μέση τιμή φτάνει τα 4,5 ευρώ το κιλό.

Οι αρτοποιοί υποστηρίζουν ότι τελευταία φορά που ανέβασαν την τιμή του ψωμιού ήταν το 2022 με την ουκρανική κρίση. «Φανταστείτε τι θα συμβεί αν κλείσουν οι φούρνοι» αναφέρουν.

«Ζητάμε να επανέλθει η ονομασία φούρνος μόνο σε εκείνους που παράγουν και όχι σε εκείνους που ψήνουν. Δηλαδή ζητάμε να ξέρει τι επιλέγει ο καταναλωτής» καταλήγουν.

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