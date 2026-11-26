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Ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, δήλωσε ότι κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα λάβει δύο μετοχές της SpaceX, της εταιρείας του που ασχολείται με το διάστημα και την τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ), μια δέσμευση συνολικής αξίας 16 δισ. ευρώ.

Κάθε παιδί στις ΗΠΑ θα λάβει μία μετοχή από την εταιρεία και μία από τον Μασκ προσωπικά, όπως ανέφερε σε σύντομη ανάρτησή του στο Χ, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Νωρίτερα χθες η SpaceX είχε επισημάνει ότι θα διαθέσει μία νεοεκδοθείσα μετοχή Κατηγορίας Α (Class A) σε κάθε ενεργό λογαριασμό «Trump Account», προσθέτοντας ότι ο Μασκ θα προσφέρει προσωπικά τον ίδιο αριθμό μετοχών.

Το «Trump Account» είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο να προσφέρει σε όλους τους Αμερικανούς κάτω των 18 ετών συμμετοχή στο χρηματιστήριο και να τους βοηθήσει να συγκεντρώσουν πλούτο από νεαρή ηλικία. Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι είχαν δημιουργηθεί σχεδόν 70 εκατομμύρια τέτοιοι λογαριασμοί.

Οι μετοχές της SpaceX έκλεισαν την Τετάρτη στα 127,44 δολάρια, γεγονός που σημαίνει ότι η δέσμευση του Μασκ εκτιμάται σχεδόν στα 16 δισ. ευρώ ή 18 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Μασκ, ο καθαρός πλούτος του οποίου υπολογίζεται στα 824 δισεκ. δολάρια, είχε ανακοινώσει από τον Οκτώβριο ότι θα δώσει μία από τις μετοχές του της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ. Τον Ιούνιο διέθετε 6,42 δισεκ. μετοχές της εταιρείας.

«Του χρόνου θα δώσω μία από τις μετοχές μου στη SpaceX σε κάθε παιδί στην Αμερική», είχε αναφέρει τότε στην ανάρτησή του στο Χ. «Η παροχή μετοχών —οι οποίες αποτελούν συμμετοχές στη μελλοντική οικονομία— απευθείας στους πολίτες είναι ο σωστός δρόμος», είχε προσθέσει ο Μασκ.

Οι περισσότερες από τις φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες του Μασκ υλοποιούνται μέσω του Ιδρύματος Μασκ, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, διαθέτει περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Οκτώβριο, η πρόεδρος της SpaceX Γκουίν Σότγουελ και ο σύζυγός της δεσμεύτηκαν να διαθέσουν μέρος των μετοχών τους στη SpaceX σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια παιδιά στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Τραμπ.

Η αντίπαλη εταιρεία της SpaceX, η Anthropic, ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα δεσμεύσει το 5% των μετοχών της σε ένα νέο ταμείο «για το κοινό καλό». Σύμφωνα με την εταιρεία, η πρωτοβουλία αυτή, που αποτιμάται στα 54 δισεκ. δολάρια με βάση τις τρέχουσες τιμές, θα της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία να κάνει δωρεές για το καλό της ανθρωπότητας.

Τόσο ο Μασκ όσο και η ανταγωνίστριά του Anthropic έχουν παρουσιάσει ριζικά διαφορετικά σχέδια για τον διαμοιρασμό μέρους των κερδών τους από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς τόσο οι πολίτες όσο και πολλοί πολιτικοί επιδιώκουν τη μεγαλύτερη εποπτεία του ταχέως αναπτυσσόμενου κλάδου.