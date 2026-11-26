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Την «ανηφόρα» παίρνει η χονδρεμπορική αγορά ρεύματος.

Η μέση τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώθηκε στα 197,07€/MWh, ενώ από 1η έως 26η Νοεμβρίου στα 225,98 €/MWh (+14,66%).

Πώς θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια Νοεμβρίου

– Πράσινα: 0,169 – 0,3622 €/kWh

– Μπλε (σταθερά): 0,13 – 0,145 €/kWh

Η θέρμανση

Οι αυξήσεις αυτές, ενόψει χειμώνα, αναμένεται να επιβαρύνουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Ανάλογα με την πηγή θέρμανσης, για μία τυπική κατοικία 80τμ στο λεκανοπέδιο και επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία στους 20 βαθμούς:

– Πετρέλαιο θέρμανσης: 165€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 232€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +67€ τον μήνα

– Φυσικό αέριο: 110€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 165€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +55€ τον μήνα

– Κλιματιστικά inverter: 125€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 169€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +44€ τον μήνα

– Αντλία θερμότητας: 86€/μήνα (Νοέμβριος 2025), 116€/μήνα (Νοέμβριος 2026 σενάριο). +30€ τον μήνα