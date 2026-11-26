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Ένα από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κύκλωμα των εικονικών αποδείξεων διαμονής, μέσω των οποίων εξαπατήθηκε το Ελληνικό Δημόσιο με ζημία εκατομμυρίων ευρώ, είναι η γυναίκα με το προσωνύμιο «Μαρκέλλα».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να είχε αναλάβει κεντρικό ρόλο στην οργάνωση της μίας από τις δύο εγκληματικές ομάδες, διαθέτοντας λογιστικό γραφείο από το οποίο περνούσαν ένστολοι για να εξασφαλίσουν παραστατικά που θα χρησιμοποιούσαν στη συνέχεια για την είσπραξη αποζημιώσεων διαμονής, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις.

Στην ίδια υπόθεση φέρεται να έχει εμπλοκή και ο σύζυγός της, αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα και σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε ενεργό ρόλο στη λειτουργία του δικτύου.

Η δράση του συγκεκριμένου κυκλώματος, αλλά και οι επαφές με τους ενδιαφερόμενους, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να είχε στηθεί ένας μηχανισμός παραγωγής και διάθεσης εικονικών αποδείξεων, με πελάτες ένστολους που μετακινούνταν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.

Το γραφείο της «Μαρκέλλας» και οι ένστολοι που περνούσαν για τα εικονικά παραστατικά

Σύμφωνα με τις πληροφορίες στο γραφείο της «Μαρκέλλας» κατέφθαναν ένστολοι προκειμένου να προμηθευτούν τις αποδείξεις που χρειάζονταν για να δικαιολογήσουν τις υποτιθέμενες διαμονές τους. Η διαδικασία φέρεται να είχε αποκτήσει τέτοια έκταση, ώστε κάτοικοι της περιοχής να αναφέρουν ότι έβλεπαν συχνά υπηρεσιακά οχήματα έξω από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και αρκετούς επισκέπτες να περιμένουν τη σειρά τους.

Μάλιστα στην πρόσοψη του γραφείου δεν υπήρχε εμφανής επιγραφή λογιστικής επιχείρησης, καθώς είχε καλυφθεί με μεγάλο αυτοκόλλητο. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται στο πλαίσιο της συνολικής εικόνας για τον τρόπο λειτουργίας της δραστηριότητας.

Η «Μαρκέλλα» φέρεται να συνεργαζόταν με τον σύζυγό της, ο οποίος είναι αστυνομικός και πρώην συνδικαλιστής. Η παρουσία του στο δίκτυο θεωρείται σημαντική για την υπόθεση, καθώς, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είχε αναλάβει ρόλο στην προσέγγιση και εξυπηρέτηση ενδιαφερόμενων ενστόλων.

Πώς εξασφάλιζαν τις αποζημιώσεις από το Δημόσιο

Η μέθοδος που φέρεται να χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης βασιζόταν στις αποζημιώσεις που δικαιούνται οι ένστολοι όταν μετακινούνται εκτός της έδρας τους για υπηρεσιακούς λόγους. Για να εισπράξουν τα προβλεπόμενα ποσά, πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα παραστατικά διαμονής.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ορισμένοι από τους ενδιαφερόμενους δεν πραγματοποιούσαν διαμονή σε ξενοδοχεία ή καταλύματα, αλλά φιλοξενούνταν σε σπίτια συγγενών και συναδέλφων ή διέμεναν σε άλλους χώρους. Παρ' όλα αυτά, προμηθεύονταν εικονικές αποδείξεις, τις οποίες κατέθεταν στις υπηρεσίες τους για να λάβουν την αποζημίωση.

Το κύκλωμα φέρεται να εξέδιδε τα παραστατικά μέσω εταιρειών που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον χώρο της φιλοξενίας. Οι ενδιαφερόμενοι κατέβαλλαν ένα μικρότερο ποσό για την έκδοση της απόδειξης, ενώ στη συνέχεια διεκδικούσαν από το Δημόσιο την προβλεπόμενη αποζημίωση. Η διαφορά αποτελούσε το οικονομικό όφελος για όσους συμμετείχαν στην πρακτική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η αμοιβή για την έκδοση κάθε εικονικού παραστατικού ξεκινούσε από τα 150 ευρώ και μπορούσε να φτάσει υψηλότερα, ανάλογα με το ποσό που αναγραφόταν στην απόδειξη.

Δύο ανεξάρτητες εγκληματικές ομάδες και ζημία 12,6 εκατ. ευρώ

Η υπόθεση δεν περιορίζεται στη δραστηριότητα της ομάδας με την οποία φέρεται να συνδέεται η «Μαρκέλλα». Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων αποκάλυψε δύο ξεχωριστές εγκληματικές ομάδες, οι οποίες λειτουργούσαν ανεξάρτητα, ακολουθώντας παρόμοια πρακτική έκδοσης εικονικών παραστατικών διαμονής.

Στη δεύτερη ομάδα, κεντρικό πρόσωπο φέρεται να ήταν ένας άνδρας με το προσωνύμιο «Γιώργος», ο οποίος, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, πραγματοποιούσε συναντήσεις με ενστόλους κοντά στη ΓΑΔΑ και στα δικαστήρια. Εκεί φέρεται να παρέδιδε φακέλους με αποδείξεις, στους οποίους αναγράφονταν τα στοιχεία των παραληπτών.

Για τη λειτουργία των δύο δικτύων χρησιμοποιούνταν εταιρείες και ακίνητα που εμφανίζονταν ως καταλύματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, περισσότερες από 173 κατοικίες είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί, ενώ ορισμένες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση. Σε χαρακτηριστική περίπτωση, διαμέρισμα 44 τετραγωνικών μέτρων εμφανιζόταν να φιλοξενεί ταυτόχρονα 23 άτομα.

Η συνολική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται σε τουλάχιστον 12.674.600 ευρώ, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 1.309 ένστολοι και δημόσιοι υπάλληλοι που φέρονται να έκαναν χρήση των συγκεκριμένων παραστατικών.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 21 άτομα, ενώ η έρευνα αποκάλυψε τη συμμετοχή αστυνομικών, στελεχών του Λιμενικού και των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι Αρχές εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο βαθμός εμπλοκής κάθε προσώπου και η έκταση της οικονομικής απάτης.

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