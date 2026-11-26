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Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης έχει εξελιχθεί σε έναν από τους βασικούς μοχλούς της αμερικανικής οικονομίας, αλλά η ταχύτητα με την οποία διογκώνονται οι επενδύσεις στον κλάδο προκαλεί ολοένα μεγαλύτερη ανησυχία στις αγορές.

Το ενδεχόμενο να μην αποδώσουν οι τεράστιες δαπάνες τα αναμενόμενα κέρδη επαναφέρει στο προσκήνιο τον φόβο μιας νέας χρηματιστηριακής κατάρρευσης, με επιπτώσεις που θα μπορούσαν να ξεπεράσουν εκείνες της «φούσκας» των dot-com στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σύμφωνα με ανάλυση της Wall Street Journal, οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αντιστοιχούν, βάσει εκτίμησης της Barclays, περίπου στο 25% της αμερικανικής οικονομικής ανάπτυξης κατά το τελευταίο έτος. Αυτό σημαίνει ότι ένα απότομο φρενάρισμα στον συγκεκριμένο τομέα δεν θα περιοριζόταν στις τεχνολογικές μετοχές, αλλά θα μπορούσε να επηρεάσει ευρύτερα την οικονομική δραστηριότητα.

Το βασικό ερώτημα δεν είναι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει την καθημερινότητα και την παραγωγή, αλλά αν οι εταιρείες θα καταφέρουν να αποκομίσουν έσοδα ανάλογα με τα κεφάλαια που επενδύουν. Η ιστορία της φούσκας του Διαδικτύου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα: η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο, όμως αυτό δεν εμπόδισε χιλιάδες επενδυτές να υποστούν μεγάλες απώλειες όταν κατέρρευσαν οι υπερβολικές αποτιμήσεις.

Η διαφορά σε σχέση με το 2000 είναι ότι σήμερα η έκθεση των αμερικανικών νοικοκυριών στο χρηματιστήριο είναι μεγαλύτερη. Οι μετοχές αντιστοιχούν περίπου στο 35% της καθαρής περιουσίας τους, έναντι 26% στην κορύφωση της φούσκας των dot-com. Μια παρατεταμένη πτώση των αγορών θα μπορούσε, επομένως, να περιορίσει την κατανάλωση, καθώς οι πολίτες θα περιόριζαν τις δαπάνες τους βλέποντας την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων να υποχωρεί.

Οι επιπτώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν πολύ πέρα από τον τεχνολογικό κλάδο, επηρεάζοντας επιχειρήσεις στο λιανεμπόριο, την αυτοκινητοβιομηχανία, την εστίαση, τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων.

Οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την εξίσωση έχουν οι τεράστιες επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων (data centers), τα οποία αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η κατασκευή τους δημιουργεί έναν ευρύ κύκλο οικονομικής δραστηριότητας, από την παραγωγή ενέργειας και τα συστήματα ψύξης μέχρι τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και τους ημιαγωγούς.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες πέντε τεχνολογικών κολοσσών —Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft και Oracle— εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά τα 4,2 τρισ. δολάρια έως το τέλος του 2029. Εάν, όμως, οι εταιρείες κρίνουν ότι τα έσοδα από τις εφαρμογές AI δεν δικαιολογούν το κόστος, ενδέχεται να αναβάλουν ή να ακυρώσουν μεγάλα έργα, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε προμηθευτές, κατασκευαστικές επιχειρήσεις, ενεργειακούς ομίλους και εργαζομένους.

Ανησυχία προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο χρηματοδοτούνται οι επενδύσεις. Η αυξανόμενη χρήση δανεισμού, ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων και σύνθετων εταιρικών συμφωνιών δημιουργεί ένα δίκτυο οικονομικών διασυνδέσεων, του οποίου οι πραγματικοί κίνδυνοι δεν είναι πάντα εύκολο να αποτιμηθούν.

Ορισμένοι οικονομολόγοι βλέπουν ομοιότητες με την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, όταν οι ζημιές από την αγορά στεγαστικών δανείων υψηλού κινδύνου μεταφέρθηκαν στο τραπεζικό σύστημα. Ωστόσο, η σημερινή εικόνα έχει σημαντικές διαφορές: οι μεγάλοι τεχνολογικοί όμιλοι διαθέτουν ισχυρή κερδοφορία και χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεών τους με ίδια κεφάλαια, γεγονός που περιορίζει, προς το παρόν, τον κίνδυνο μιας τραπεζικής κατάρρευσης ανάλογης με εκείνη του 2008.

Οι απώλειες θα μπορούσαν να φτάσουν τα 50 δισ. δολάρια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εκτιμήσεις του καθηγητή του Columbia Business School, Στάιν βαν Νιούενμπουργκ, για το πιθανό κόστος μιας τέτοιας κρίσης. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, εάν η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης κατέρρεε σήμερα, οι απώλειες από δάνεια που συνδέονται με τα data centers θα μπορούσαν να φτάσουν τα 50 δισ. δολάρια. Εάν, όμως, η επενδυτική δραστηριότητα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό και η κρίση εκδηλωθεί σε περίπου δύο χρόνια, το ποσό θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 2 τρισ. δολάρια, χωρίς να συνυπολογίζονται οι άμεσες απώλειες από την πτώση των χρηματιστηριακών αγορών.

Οι πιο απαισιόδοξες προβλέψεις δεν βρίσκουν, πάντως, σύμφωνους όλους τους οικονομολόγους. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τζέισον Φέρμαν εκτιμά ότι ακόμη και μια πτώση των χρηματιστηριακών αγορών κατά 30%, σε συνδυασμό με τη διακοπή των έργων κατασκευής κέντρων δεδομένων, δεν θα οδηγούσε κατ’ ανάγκη τις ΗΠΑ σε ύφεση. Επισημαίνει, επίσης, ότι σημαντικό μέρος του εξοπλισμού για τις συγκεκριμένες υποδομές εισάγεται από το εξωτερικό, περιορίζοντας την άμεση συμβολή των επενδύσεων στο αμερικανικό ΑΕΠ. Μια απότομη υποχώρηση της ζήτησης, ωστόσο, θα μπορούσε να πλήξει σοβαρά οικονομίες της Ασίας, όπως η Ταϊβάν και η Νότια Κορέα, που έχουν ισχυρή παρουσία στην παραγωγή ημιαγωγών και ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ

Ένας ακόμη παράγοντας που περιπλέκει την κατάσταση είναι το αυξημένο δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, το οποίο έχει ξεπεράσει το 100% του ΑΕΠ, έναντι περίπου 35% πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Το υψηλότερο επίπεδο χρέους περιορίζει τα περιθώρια της αμερικανικής κυβέρνησης να παρέμβει με μεγάλα προγράμματα οικονομικής στήριξης σε περίπτωση ύφεσης, ενώ ενδέχεται να διατηρήσει υψηλό το κόστος δανεισμού ακόμη και αν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ προχωρήσει σε μειώσεις επιτοκίων.

Την ίδια ώρα, οι πρόσφατες αναταράξεις στη Wall Street ενισχύουν την αβεβαιότητα. Οι πιέσεις στις μετοχές μεγάλων εταιρειών του κλάδου, όπως η Nvidia, η Broadcom και η Micron, αποτυπώνουν τις αυξανόμενες αμφιβολίες των επενδυτών για το κατά πόσο οι τεράστιες δαπάνες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη θα αποδώσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το κρίσιμο ζήτημα, επομένως, δεν είναι αν η AI θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις του αιώνα, αλλά αν οι οικονομικές της αποδόσεις θα μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα τρισεκατομμύρια που επενδύονται σήμερα στην ανάπτυξή της.

Σε διαφορετική περίπτωση, μια απότομη αναθεώρηση των προσδοκιών θα μπορούσε να προκαλέσει επιπτώσεις που θα ξεπεράσουν τα όρια της Σίλικον Βάλεϊ και θα αγγίξουν την παγκόσμια οικονομία.

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