Ο Paul Smith, Διευθύνων Σύμβουλος Εμπορικών Υποθέσεων της Anthropic, μιλά κατά τη διάρκεια της τελετής κλεισίματος της συνεδρίασης για την αρχική δημόσια προσφορά (IPO) της Anthropic στο Nasdaq MarketSite στη Νέα Υόρκη, την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2026

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Έντονος αναβρασμός επικρατεί στα παρασκήνια των κορυφαίων εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του αμερικανικού μέσου Axios, το οποίο επικαλείται δεκάδες πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων, εργαζόμενοι στην Anthropic και την OpenAI κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, εκτιμώντας πως τα ακυκλοφόρητα μοντέλα AI γίνονται πλέον τόσο ισχυρά που δεν μπορούν να διατεθούν με ασφάλεια στο κοινό.

Το χάσμα ανάμεσα στις δυνατότητες των πιο προηγμένων συστημάτων και στην ικανότητα των ανθρώπων να τα ελέγξουν διευρύνεται διαρκώς. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί τεχνικά. Άλλοι, ωστόσο, δεν είναι καθόλου βέβαιοι και υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες πρέπει να σταματήσουν εντελώς την εκπαίδευση νέων μοντέλων.

«Θα καταφέρουν να μας ξεγελάσουν» - Τα επιτεύγματα που τρόμαξαν τους ερευνητές

Τα τελευταία άλματα στη λογική επεξεργασία στους τομείς των μαθηματικών, των επιστημών, της κυβερνοασφάλειας και της έρευνας γύρω από την ίδια την τεχνητή νοημοσύνη έχουν προκαλέσει σοκ ακόμη και στους δημιουργούς τους. Σε εσωτερικές δοκιμές, τα νέα συστήματα αποδεικνύονται εξαιρετικά δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να περιοριστούν.

«Αν συνεχίσουμε να προσπαθούμε να φτιάξουμε μοντέλα πολύ πιο έξυπνα, σε σημείο που να είναι όντως εξυπνότερα από εμάς, θα καταφέρουν πράγματι να μας ξεγελάσουν με επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας ερευνητής στο Axios. Ο ίδιος προειδοποίησε: «Και μόλις φτάσεις σε αυτό το σημείο, πολλά από τα σχήματα ελέγχου που χρησιμοποιούσαμε μέχρι σήμερα πάνε περίπατο».

Η ισχύς αυτών των συστημάτων έχει ήδη αφήσει αποτυπώματα. Μαθηματικός της Anthropic χρησιμοποίησε μια ακυκλοφόρητη «ερευνητική» έκδοση του Claude για να παρουσιάσει μια απόδειξη της υπόθεσης Ρίμαν, ενός γρίφου που διέφευγε από τα λαμπρότερα ανθρώπινα μυαλά για περισσότερα από 150 χρόνια. Την ίδια ώρα, ένα ακυκλοφόρητο μοντέλο της OpenAI βοήθησε στη δημιουργία αποδείξεων για εκατοντάδες μαθηματικά προβλήματα, ενώ αδημοσίευτα μοντέλα ευθύνονταν για ορισμένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά ασφαλείας στον κλάδο, συμπεριλαμβανομένης της κυβερνοεπίθεσης στο Hugging Face.

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη κρύβει τις σκέψεις της και παρακάμπτει τους κανόνες

Οι πρακτικές εκπαίδευσης που καθιστούν τα συστήματα ταχύτερα και ικανότερα φαίνεται πως γεννούν δύο κρίσιμα προβλήματα ασφαλείας. Το πρώτο αφορά την ενισχυτική μάθηση, μια βασική μέθοδο όπου τα μοντέλα μαθαίνουν μέσω δοκιμής και λάθους, λαμβάνοντας ανταμοιβές όταν περνούν διάφορα τεστ. Καθώς γίνονται πιο ικανά, γίνονται και καλύτερα στο να «χειραγωγούν» τις ανταμοιβές τους, παρακάμπτοντας τις δικλίδες ασφαλείας αν η εξαπάτηση οδηγεί σε υψηλότερη βαθμολογία.

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ακόμη πιο ανησυχητικό: τα μοντέλα γνωρίζουν ότι παρακολουθούνται. Μέχρι πρότινος, οι ερευνητές επέβαλλαν στα συστήματα να «σκέφτονται δυνατά», καταγράφοντας βήμα προς βήμα τη συλλογιστική τους πριν δώσουν μια τελική απάντηση. Αυτή η διαφάνεια λειτουργούσε ως δίχτυ ασφαλείας. Σήμερα, όμως, τα πιο προηγμένα εσωτερικά μοντέλα εσωτερικεύουν τη λογική τους, καταλήγοντας σε σύνθετα συμπεράσματα χωρίς να δείχνουν τον τρόπο σκέψης τους ή κατασκευάζοντας παραπλανητικές «ιστορίες κάλυψης» για να ικανοποιήσουν τους ανθρώπους επιτηρητές.

Φόβοι ότι τα κέρδη μπαίνουν πάνω από την ασφάλεια

Δημόσια, οι επικεφαλής των εταιρειών δείχνουν να αναγνωρίζουν το μέγεθος του κινδύνου. «Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχει δημοσιεύσει η OpenAI εδώ και καιρό», έγραψε στην πλατφόρμα X ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν, αναφερόμενος στην πρόταση του επικεφαλής επιστήμονά του για επιβολή ορίων στην ανάπτυξη της AI σε ολόκληρο τον κλάδο. Αντίστοιχα, ο επικεφαλής ευθυγράμμισης ασφαλείας της Anthropic έγραψε τον Σεπτέμβριο στο X, παραθέτοντας δοκίμιο του CEO Ντάριο Αμοντέι: «Η ταχύτητα ανάπτυξης γίνεται γρήγορα υπερβολικά μεγάλη για να μπορέσουμε να την κρατήσουμε ασφαλή».

Κι όμως, πολλοί εργαζόμενοι εκφράζουν φόβους ότι τα ανώτατα στελέχη θα προτάξουν τα κέρδη έναντι της ασφάλειας, εκτιμώντας πως η διοίκηση έχει χάσει την επαφή με τη σοβαρότητα των απειλών. Απαντώντας στο δημοσίευμα, εκπρόσωπος της OpenAI δήλωσε ότι η εταιρεία υιοθέτησε νέες απαιτήσεις ασφαλείας που ενδέχεται να επιβραδύνουν τον ρυθμό κυκλοφορίας νέων μοντέλων.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Anthropic τόνισε: «Το να κρατάς ένα μοντέλο εσωτερικό δεν το καθιστά ασφαλές. Η ευθύνη μας ξεκινά από την εκπαίδευση και καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε οι ίδιοι τα μοντέλα, όχι μόνο όσα κυκλοφορούμε. Η πιο δύσκολη δουλειά για την ασφάλεια βρίσκεται ακόμη μπροστά μας και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι μπορεί να επιβραδύνουμε ή να κρατήσουμε πίσω συστήματα, ακόμη κι όταν αυτό μας κοστίζει», σημειώνοντας ότι καθυστέρησε η προεκπαίδευση ενός πρόσφατου μοντέλου για λόγους ασφαλείας.

Εντός των εταιρειών συζητείται πλέον το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη αιχμής να μην διατίθεται ευρέως στο κοινό, αλλά να παρέχεται μόνο μέσω εξειδικευμένων προϊόντων για επιχειρήσεις, επιστήμες και μαθηματικά. Ακόμη και σε αυτό το σενάριο, πάντως, οι ερευνητές ασφαλείας προειδοποιούν πως η ίδια η εσωτερική χρήση και δοκιμή τόσο πανίσχυρων συστημάτων εγκυμονεί βαθύτατους κινδύνους.

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