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Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μη συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα προκειμένου να ενταχθούν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Διονύσης Τεμπονέρας, προκαλώντας νέα συζήτηση γύρω από τις υποψηφιότητες ενόψει των επόμενων εκλογών.

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84, ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία προσυμφωνία για τη συμμετοχή πρώην βουλευτών στα ψηφοδέλτια, ακόμη και αν αυτοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τη Βουλή.

«Ακόμη και πρόσωπα που παραιτήθηκαν από τη βουλευτική τους έδρα ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν τελικά στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση Τεμπονέρα έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, που θα συνεδριάσει το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να ανακοινωθεί περίπου το 50% των υποψηφιοτήτων για τα ψηφοδέλτια στην περιφέρεια, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησής τους ενόψει των επόμενων εθνικών εκλογών.

Κανένα προνόμιο για τους πρώην βουλευτές

Σύμφωνα με τον Διονύση Τεμπονέρα, η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσα από συλλογικές κομματικές διαδικασίες, με την αρμόδια Επιτροπή Ψηφοδελτίων να αξιολογεί τα πρόσωπα με βάση την πολιτική στρατηγική και τα κριτήρια του κόμματος.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε την απόφαση της ΕΛΑΣ να μη συγκροτήσει Κοινοβουλευτική Ομάδα στην τρέχουσα Βουλή, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα επέλεξε να αναπτυχθεί μέσα στην κοινωνία και όχι μέσα από κοινοβουλευτικές μετακινήσεις.

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