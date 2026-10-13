Άδειασμα Τεμπονέρα σε Καρτερό: «Δεν θα χρησιμοποιούσα αυτές τις λέξεις»

Snapshot Ο Διονύσης Τεμπονέρας πήρε αποστάσεις από τις εκφράσεις που χρησιμοποίησε ο Θανάσης Καρτερός στο επίμαχο άρθρο.

Ο Τεμπονέρας χαρακτήρισε τη σχέση ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ ως προγραμματικό ανταγωνισμό και όχι προσωπική αντιπαράθεση.

Τα πολιτικά βέλη της ΕΛΑΣ στρέφονται προς την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με στόχο την ανατροπή των δεξιών πολιτικών.

Ο Θανάσης Καρτερός διευκρίνισε ότι οι απόψεις στο άρθρο του είναι προσωπικές και δεν εκφράζουν άλλους.

Ο Καρτερός επιβεβαίωσε ότι φέρει ο ίδιος την ευθύνη για τα γραφόμενά του χωρίς να συμβουλεύεται κανέναν. Snapshot powered by AI

Σαφείς αποστάσεις από το επίμαχο άρθρο του Θανάση Καρτερού, που πυροδότησε νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ, πήρε ο τομεάρχης Εργασίας της ΕΛΑΣ, Διονύσης Τεμπονέρας, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα χρησιμοποιούσε τις συγκεκριμένες εκφράσεις.

Μιλώντας στην εκπομπή News 2.0 με τον Γιώργο Μελιγγώνη, στο κανάλι της Ναυτεμπορικής, ο Διονύσης Τεμπονέρας επιχείρησε να χαμηλώσει τους τόνους της αντιπαράθεσης, τονίζοντας ότι η σχέση μεταξύ των δύο κομμάτων είναι ανταγωνιστική αποκλειστικά σε προγραμματικό επίπεδο.

«Πολλά έχουν ειπωθεί τις τελευταίες μέρες, αλλά πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η σχέση της ΕΛΑΣ με το ΠΑΣΟΚ είναι μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο», υπογράμμισε.

Παράλληλα, έστρεψε τα πυρά του προς την κυβέρνηση, σημειώνοντας ότι «βεβαίως είμαστε πολιτικά αντίπαλοι με τον κ. Μητσοτάκη και στόχος μας είναι η ανατροπή των δεξιών πολιτικών που προωθεί, άρα τα βέλη μας στρέφονται προς τα εκεί».

Σε αυτό το πλαίσιο και ύστερα από σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου, διαφοροποιήθκε ευθέως από τη φρασεολογία που χρησιμοποίησε στο επίμαχο άρθρο του ο Θανάσης Καρτερός, την οποία από το ΠΑΣΟΚ τη χρεώνουν απευθείας στον Αλέξη Τσίπρα λόγω της στενής συνεργασίας του μαζί του: «Αν θέλετε, εγώ δε χρησιμοποιούσα τέτοιες εκφράσεις, δε θα έγραφα ένα άρθρο που θα εμπεριείχε τις λέξεις αυτές, δε θέλω να τις επαναλάβω σε κάθε περίπτωση», τόνισε ο κ. Τεμπονέρας.

Υπενθυμίζεται ότι η αντιπαράθεση αφορά άρθρο του Θανάση Καρτερού στην Εφημερίδα των Συντακτών, το οποίο ξεκινά με τη φράση: «Το ερώτημα απασχολεί πλατείες και καφετέριες: Τελικά ο Ανδρουλάκης είναι βλάκας;» Σημειώνεται επίσης ότι σε σημερινό το άρθρο και μετά τον σάλο που προκλήθηκε, ο δημοσιογράφος ξεκαθαρίζει σε έντονο ύφος ότι οι απόψεις που εκφράζει είναι αποκλειστικά δικές του και δεν εκφράζουν κανέναν άλλο πλην του υπογράφοντος. «Και για να είμαστε εξηγημένοι: ούτε ρωτάω, ούτε έχω σκοπό να ρωτάω, κανέναν όταν γράφω κάτι. Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος», αναφέρει χαρακτηριστικά στο δεύτερο άρθρο.

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