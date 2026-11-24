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Η αναδιοργάνωση της εφεδρείας, μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030», τόνισε σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη 2η Ημερίδα για την Αναδιοργάνωση της Εφεδρείας, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της «Ατζέντας 2030». Αφορά έναν θεσμό που βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής μας συνείδησης και συνιστά τον διαχρονικό δεσμό της υπεράσπισής της Πατρίδας από τον Έλληνα πολίτη.

Ο κ. Δένδιας παραβρέθηκε απόψε (24/11) στο αμφιθέατρο της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στη 2η ημερίδα για την Αναδιοργάνωση της Εφεδρείας, η οποία, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, «αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις της ‘Ατζέντας 2030’». Έναν θεσμό «που βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής μας συνείδησης και συνιστά τον διαχρονικό δεσμό της υπεράσπισής της Πατρίδας από τον Έλληνα πολίτη».