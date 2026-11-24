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Ελικόπτερο της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη την Τρίτη, αφού απογειώθηκε από το Εσκισεχίρ για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής πτήσης, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, πρόκειται για ελικόπτερο τύπου AS-532, το οποίο ανήκε στην Πολεμική Αεροπορία και είχε απογειωθεί από το Εσκισεχίρ για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι οι ομάδες διάσωσης έχουν εντοπίσει και προσεγγίσει τα συντρίμμια, ενώ οι εργασίες τους συνεχίζονται.

Δεν δόθηκαν πληροφορίες για τα αίτια της συντριβής.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας, νεκροί είναι οι πέντε στρατιωτικοί που επέβαιναν στο ελικόπτερο.

Ισχυρή κινητοποίηση των αρχών στο σημείο της πτώσης

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να μεταδίδουν πληροφορίες για το περιστατικό λίγο πριν από τις 20:00, τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το ελικόπτερο κατέπεσε κοντά στον οδικό άξονα Εσκισεχίρ–Κιουτάχειας, στην περιοχή του χωριού Γιορουκακτσάιρ, στην περιφέρεια Τεπέμπασι.

Ισχυρές δυνάμεις της Στρατοχωροφυλακής και της Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, ενώ κινητοποιήθηκαν επίσης ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα.

Το AS-532 ανήκει στην οικογένεια Cougar, των δικινητήριων ελικοπτέρων μεσαίας μεταφορικής ικανότητας που κατασκευάζονται από την Airbus Helicopters, πρώην Eurocopter.

Ο συγκεκριμένος τύπος χρησιμοποιείται από διάφορες πολεμικές αεροπορίες για αποστολές μεταφοράς προσωπικού και υλικού, καθώς και για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Δεύτερη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου μέσα στον Νοέμβριο

Το νέο περιστατικό σημειώνεται λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη συντριβή ακόμη ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Τουρκία.

Στις 12 Νοεμβρίου, το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε ότι ελικόπτερο τύπου S-70 συνετρίβη στην περιοχή Γεσίλγιουρτ της επαρχίας Μαλάτειας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις στρατιώτες.

Το υπουργείο είχε αναφέρει ότι τα αίτια του δυστυχήματος δεν είχαν ακόμη προσδιοριστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευθεί τότε, συντρίμμια του ελικοπτέρου έπεσαν πάνω σε κατοικία, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό δύο πολιτών.

Το Εσκισεχίρ, στη δυτική κεντρική Ανατολία, φιλοξενεί σημαντικές εγκαταστάσεις της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι στρατιωτικές πτήσεις αποτελούν συνηθισμένη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Το Τεπέμπασι είναι μία από τις δύο κεντρικές διοικητικές περιφέρειες της πόλης.