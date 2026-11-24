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Από την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων πληρωμής για την Α΄ και τη Β΄ δόση της Παρέμβασης Π3-77-1.1 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) 2023-2027.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της ΑΑΔΕ, η διαδικασία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), με καταληκτική ημερομηνία την 1η Μαρτίου 2027.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι δικαιούχοι που έχουν ήδη ενταχθεί στην παρέμβαση, εφόσον έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία αναγνώρισής τους και πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, όπως αυτές καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση 1746/2024 και στις σχετικές αποφάσεις ένταξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους από τις 26 Νοεμβρίου 2026 έως και τη Δευτέρα 1η Μαρτίου 2027, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΟΠΣΚΕ, στη διεύθυνση https://opske.gr, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την αποφυγή λαθών κατά τη συμπλήρωση και την οριστική υποβολή των αιτήσεων, οι δικαιούχοι μπορούν να ανατρέχουν στα διαθέσιμα εγχειρίδια χρήσης του ΟΠΣΚΕ, καθώς και στον ειδικό οδηγό για την Παρέμβαση Π3-77-1.1.

Το σχετικό εγχειρίδιο και οι αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της παρέμβασης:

https://opske.gr/el/call/systasi-omadon-kai-organoseon-paragogon

Οι δικαιούχοι καλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υποβολή των αιτήσεών τους, συνοδευόμενων από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας.

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