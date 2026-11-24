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Ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 44χρονος που κατηγορείται για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, συνολικής αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ.

Κατά πληροφορίες, στην απολογία του φέρεται να υποστήριξε ότι δεν γνώριζε πως τα έργα ήταν πλαστά, ισχυριζόμενος ότι περιήλθαν στην κατοχή του μέσω τρίτου προσώπου.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία για την ανάρτηση προς πώληση, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, δύο πινάκων που αποδίδονταν στον ζωγράφο Γιώργο Μπουζιάνη.

Τα έργα φέρονταν να είναι πλαστά και να συνοδεύονται από ψευδή πιστοποιητικά γνησιότητας.

Ο 44χρονος συνελήφθη στους Αμπελόκηπους και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση πλαστών έργων τέχνης αξίας 1,7 εκατομμυρίου ευρώ, διακεκριμένη απάτη και παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

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