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Στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου κατέληξε ένας 17χρονος, αφού κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ στο σπίτι του, ενώ συνελήφθη η 19χρονη αδελφή του.

Τα δύο αδέλφια βρίσκονταν στο σπίτι τους στο Ρέθυμνο το βράδυ της Δευτέρας, καθώς η μητέρα τους εργαζόταν.

Ο 17χρονος φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη, με την 19χρονη αδελφή του να αναλαμβάνει τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος δεν χρειάστηκε νοσηλεία και αφού συνήλθε, έλαβε εξιτήριο.

Αστυνομικοί, ωστόσο, μετέβησαν στο διαμέρισμα, όπου και συνέλαβαν την ενήλικη αδελφή του που είχε εκείνη την ώρα την εποπτεία του.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

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