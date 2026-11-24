Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκόμισε κέρδη έως και 15 εκατομμύρια δολάρια από τις μετοχές της Nvidia που κατέχει, καθώς η τιμή της μετοχής της αμερικανικής εταιρείας εκτοξεύθηκε μετά την αιφνιδιαστική επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, αναφέρει σε δημοσίευμα του ο Guardian.

Ο Χουάνγκ, ο οποίος συνίδρυσε την Nvidia το 1993, είχε απομακρυνθεί από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας μετά τις αποκαλύψεις για τρεις εξωσυζυγικές σχέσεις, μεταξύ των οποίων μία με γυναίκα ύποπτη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και άλλες δύο με εργαζόμενες της εταιρείας.

Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε να επαναφέρει τον Χουάνγκ στην ηγεσία της εταιρείας, έπειτα από παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου. «Μίλησα μαζί τους, ας το θέσω έτσι», δήλωσε ο Τραμπ στο CNBC τη Δευτέρα, προσθέτοντας: «Και τους έπεισα… Έκανα τη συμφωνία».

Ενδέχεται να κατέχει έως και 370.000 μετοχές της Nvidia

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε υποβάλει ο Τραμπ στην υπηρεσία κυβερνητικής δεοντολογίας των ΗΠΑ στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να κατείχε έως και 370.000 μετοχές της Nvidia. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο 31,5% τη Δευτέρα, με την χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας να αυξάνεται κατά περίπου 950 δισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα, ο Χουάνγκ επέστρεψε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Σάντα Κλάρα της Καλιφόρνια, όπου εργαζόμενοι τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, επευφημίες και συνθήματα

Σύμφωνα με ανάλυση του BBC, το οποίο εξέτασε τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του Τραμπ τα τελευταία δύο χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αγοράσει μετοχές της Nvidia συνολικής αξίας μεταξύ 23 και 86 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παράλληλα, από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, έχει πουλήσει μέρος της συμμετοχής του στην εταιρεία, αποκομίζοντας κέρδη, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δώσει ο ίδιος στην δημοσιότητα, συνολικής αξίας μεταξύ 3,5 και 10,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ισχυρή άνοδο στις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, προκάλεσε ισχυρή άνοδο στις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού την Τρίτη.

Οι μετοχές σημείωσαν ραγδαία άνοδο στις αγορές της Ταϊβάν, της Νότιας Κορέας, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, καθώς ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης επανήλθε δυναμικά έπειτα από μια περίοδο έντονων διακυμάνσεων. Ο δείκτης TW50 της Ταϊβάν σημείωσε άνοδο 9,5%, ενώ ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο 6,5%, με πρωταγωνιστές τις εταιρείες παραγωγής ημιαγωγών SK Hynix και Samsung Electronics. Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei σημείωσε άνοδο σχεδόν 4%. Οι χρηματιστηριακές αγορές σε ολόκληρη την Ευρώπη παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθερές.

Την Δευτέρα, είχε προηγηθεί άνοδος των μετοχών στη Wall Street.

Τους τελευταίους μήνες, οι μετοχές εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται υπό πίεση, εν μέσω ανησυχιών για τα υψηλά επίπεδα δανεισμού που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών, καθώς και για το ενδεχόμενο αυστηρότερου ρυθμιστικού πλαισίου στις ΗΠΑ μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.

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