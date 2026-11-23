Snapshot Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia αποφάσισε ομόφωνα την επανατοποθέτηση του Τζένσεν Χουάνγκ ως διευθύνοντος συμβούλου μετά από εσωτερική αξιολόγηση της ηγεσίας του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε δημόσια την επιστροφή του Χουάνγκ και δημοσίευσε εικόνα τεχνητής νοημοσύνης που παραπέμπει στην απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, συνδυάζοντας το ερωτικό σκάνδαλο του Χουάνγκ με αυτό το γεγονός.

Η υπόθεση περιλάμβανε αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις του Χουάνγκ, μία εκ των οποίων φέρεται να αφορά γυναίκα κατάσκοπο της Κίνας, αλλά δεν προέκυψαν στοιχεία παρανομίας.

Το διοικητικό συμβούλιο έλαβε διαβεβαιώσεις από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη ότι η επανατοποθέτηση του Χουάνγκ δεν αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε το ζήτημα ως «σεξ πουλάει» και εκτίμησε ότι ο Χουάνγκ θα βγει πιο ισχυρός από αυτή τη δοκιμασία, παρά τις αντιξοότητες. Snapshot powered by AI

Μετά την αιφνιδιαστική ανατροπή της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Nvidia και την επανατοποθέτηση του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγυρίζει για την εξέλιξη.

Η επιστροφή του Χουάνγκ ακολούθησε τις αποκαλύψεις για πολλαπλές εξωσυζυγικές σχέσεις του, μεταξύ των οποίων και μία με γυναίκα που φέρεται να είναι κατάσκοπος της Κίνας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μάλιστα, δημοσίευσε μια πραγματικά παράξενη εικόνα για να γιορτάσει την εξέλιξη.

Τη Δευτέρα, ο Τραμπ κοινοποίησε μια εικόνα του Χουάνγκ, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη (AI), η οποία παρέπεμπε στις φωτογραφίες του ίδιου του Τραμπ μετά την απόπειρα δολοφονίας του, κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τον Ιούλιο του 2024.

Στην εικόνα, ο Χουάνγκ εμφανίζεται να κρατά θριαμβευτικά ένα κόκκινο σουτιέν, ενώ στο φόντο κυματίζει μια σημαία με το λογότυπο της Nvidia.

Γύρω του βρίσκονται πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service).

Στην εικόνα που κοινοποίησε ο Τραμπ, ο Χουάνγκ έχει αίματα στο πρόσωπό του, όπως είχε εμφανιστεί και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος μετά τους πυροβολισμούς στο Μπάτλερ.

Η εικόνα φαίνεται να υποδηλώνει ότι, κατά την αντίληψη του Τραμπ, ο Χουάνγκ στοχοποιήθηκε εξαιτίας των ερωτικών του απερισκεψιών, σε μια προσπάθεια να «δολοφονηθεί» μεταφορικά η επαγγελματική σταδιοδρομία του συνιδρυτή της Nvidia.

Ωστόσο, όπως συνέβη και με τον Τραμπ, ο Χουάνγκ παρουσιάζεται να έχει βγει από τη δοκιμασία πληγωμένος, αλλά νικητής.

«Συγχαρητήρια στη NVIDIA που έλαβε αυτό που θεωρώ μια απολύτως ΣΠΟΥΔΑΙΑ απόφαση!», είχε γράψει ο Τραμπ νωρίτερα τη Δευτέρα, προτού δημοσιεύσει την εικόνα τεχνητής νοημοσύνης.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Χουάνγκ θα βγει ακόμη πιο ισχυρός από αυτή τη δοκιμασία.

«Νομίζω ότι θα ξεκινήσει από ένα επίπεδο σχεδόν υψηλότερο από πριν», δήλωσε ο πρόεδρος.

«Ζήτησε συγγνώμη για την απερισκεψία του, κάτι που ήταν ατυχές. Πιθανότατα αυτό ήταν που έδωσε τόσο μεγάλες διαστάσεις στην υπόθεση, επειδή το σεξ πουλάει».

«Νομίζω ότι τελικά μπορεί να αποδειχθεί θετικό. Δεν πιστεύω ότι θα μειωθεί καθόλου το κύρος του. Νομίζω ότι ο κόσμος σέβεται όσα πέρασε. Τα σέβεται», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε ακόμη περισσότερο αναφερόμενος στο ζήτημα της εθνικής ασφάλειας, που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου.

Όπως δήλωσε στο CNBC, ο Χουάνγκ «δεν έκανε τίποτα παράνομο» και έχει «απαλλαγεί από τις κατηγορίες», παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει την εσωτερική της έρευνα.

Η παρέμβαση Τραμπ για την επιστροφή του Χουάνγκ

Ο Τραμπ είχε ζητήσει την επαναφορά του Χουάνγκ στη Nvidia, μεταξύ άλλων και με ανάρτησή του στο Truth Social το βράδυ της Κυριακής.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε γράψει στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσής του ότι ο Χουάνγκ, ως διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, θα «διασφαλίσει την επιτυχία και την ευημερία όχι μόνο της εταιρείας, αλλά και της αμερικανικής οικονομίας».

Υποστήριξε επίσης ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς, είχε επιβεβαιώσει πως η κυβέρνηση δεν διέθετε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Χουάνγκ είχε διαπράξει κάποιο έγκλημα.

Το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia, σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς στις 23 Νοεμβρίου, ανέφερε ότι είχε «ψηφίσει ομόφωνα υπέρ της επανατοποθέτησης του κ. Χουάνγκ, έπειτα από μια σειρά συζητήσεων και συναντήσεων μαζί του».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τις συναντήσεις αυτές, το διοικητικό συμβούλιο έκρινε ότι είχε λάβει επαρκείς διαβεβαιώσεις σχετικά με την «ειλικρίνεια και την ικανότητα του κ. Χουάνγκ να ηγείται της Nvidia».

Η αναφορά στην αμερικανική κυβέρνηση και στην εθνική ασφάλεια

Στην ανακοίνωσή του, το διοικητικό συμβούλιο του τεχνολογικού κολοσσού άφησε να εννοηθεί ότι η παρέμβαση του Τραμπ διαδραμάτισε ρόλο στην τελική απόφαση.

«Κατά τη διαδικασία λήψης της απόφασής του, το διοικητικό συμβούλιο έλαβε πληροφορίες από υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών και, βάσει αυτών, είναι πεπεισμένο ότι η επανατοποθέτηση του κ. Χουάνγκ δεν συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η επαναφορά του Χουάνγκ στην ηγεσία της Nvidia συνοδεύτηκε έτσι από μια ασυνήθιστη δημόσια παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος επέλεξε να πανηγυρίσει την εξέλιξη με μια σατιρική εικόνα που συνδέει το ερωτικό σκάνδαλο του επικεφαλής της εταιρείας με μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της δικής του πολιτικής διαδρομής.

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