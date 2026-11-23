Snapshot Στην Πάτρα καταγράφηκαν νέες απάτες με δράστες που παριστάνουν τους λογιστές.

Οι απατεώνες έπεισαν έναν άνδρα και μία γυναίκα να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Η συνολική αξία των χρημάτων και κοσμημάτων που αποσπάστηκαν φτάνει περίπου τα 3.500 ευρώ.

Η μέθοδος των δήθεν λογιστών χρησιμοποιείται ξανά για να αποκτήσουν πρόσβαση σε τιμαλφή. Snapshot powered by AI

Νέα περιστατικά απάτης καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες στην Πάτρα, με επιτήδειους που παριστάνουν τους λογιστές να εξαπατούν έναν άνδρα και μία γυναίκα, αποσπώντας χρήματα και κοσμήματα.

Όπως αναφέρει το tempo24.news, οι δράστες χρησιμοποίησαν για ακόμη μία φορά τη γνωστή μέθοδο των δήθεν λογιστών, καταφέρνοντας να πείσουν τα θύματά τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρήματα και τιμαλφή.

Από τις δύο περιπτώσεις, η συνολική αξία των χρημάτων και των κοσμημάτων που αφαιρέθηκαν, υπολογίζεται περίπου στις 3.500 ευρώ.

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