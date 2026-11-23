Snapshot Η 29χρονη τραγουδίστρια Παραστού Αχμαντί τιμωρήθηκε με 74 μαστιγώσεις για εμφάνιση χωρίς μαντίλα σε βίντεο στο YouTube.

Η συναυλία της το Δεκέμβριο του 2024, που μεταδόθηκε διαδικτυακά με πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές, θεωρήθηκε «άσεμνη και ανήθικη» από τις αρχές.

Στο Ιράν, οι γυναίκες απαγορεύεται να τραγουδούν δημοσίως και υποχρεούνται να φορούν καλυπτικά ενδύματα και χιτζάμπ.

Η Παραστού Αχμαντί είχε κρατηθεί δύο εβδομάδες πριν αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Η Διεθνής Αμνηστία καταδίκασε την ποινή μαστίγωσης και ζήτησε την κατάργησή της ως απάνθρωπη και εξευτελιστική. Snapshot powered by AI

Οι ιρανικές αρχές τιμώρησαν σήμερα με 74 μαστιγώσεις μια τραγουδίστρια που εμφανίστηκε χωρίς να φοράει μαντίλα σε ένα βίντεο, το οποίο αναρτήθηκε στο YouTube.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Isna, πρόκειται για την 29χρονη Παραστού Αχμαντί, η οποία είχε καταδικαστεί τον Ιούνιο - μαζί με 4 μέλη του συγκροτήματός της - για μία συναυλία που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι κατηγορίες εναντίον τους περιελάμβαναν «προσβολή της δημόσιας αιδούς μέσω της παραγωγής και διάδοσης άσεμνου και ανήθικου περιεχομένου σε διαδικτυακές πλατφόρμες».

Η συναυλία είχε οργανωθεί μπροστά από μία άδεια αίθουσα, αλλά αναμεταδόθηκε στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας πάνω από 3 εκατομμύρια προβολές στο κανάλι YouTube της τραγουδίστριας.

Συνοδευόμενη από έναν πιανίστα, έναν ντράμερ, έναν κιθαρίστα και έναν μπασίστα, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, η νεαρή γυναίκα είχε εμφανιστεί χωρίς μαντίλα, φορώντας ένα μακρύ φόρεμα με τιράντες και κόκκινο κραγιόν στα χείλη.

Η τραγουδίστρια είχε παραμείνει υπό κράτηση δύο εβδομάδες προτού αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Στο Ιράν, οι γυναίκες δεν έχουν δικαίωμα να τραγουδούν δημοσίως, ενώ πρέπει να φορούν ενδύματα που καλύπτουν τα σώματά τους και χιτζάμπ.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Διεθνής Αμνηστία είχε καταδικάσει την επικύρωση της ποινής σε δεύτερο βαθμό, απευθύνοντας έκκληση στο Ιράν να «εγκαταλείψει κάθε σχέδιο εφαρμογής των ποινών μαστίγωσης», χαρακτηρίζοντάς τη «σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική τιμωρία».

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