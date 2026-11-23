Snapshot Η Ελισάβετ μαθαίνει για την ασθένεια της Μαρίνας και προσπαθεί να τη δει στο νοσοκομείο, αλλά εκείνη αρνείται.

Ο Κυριάκος ζητά από την Ελισάβετ να εξεταστεί ως πιθανή δότρια για τη Μαρίνα χωρίς να της αποκαλύψει την κατάσταση.

Η Μαρίνα επιστρέφει από τη θεραπεία και τα παιδιά της οργανώνουν γιορτή, ενώ η ένταση αυξάνεται με τη συνάντηση της Μαρίνας και της Εύας.

Ο Κωστής απομακρύνεται μετά την απιστία της Ελισάβετ, η οποία αντιμετωπίζει ψυχολογικές δυσκολίες και σκέφτεται να αυτοτραυματιστεί.

Η αποκάλυψη της κακοποιητικής συμπεριφοράς του Θωμά προς την Ελισάβετ σοκάρει τη Μαρίνα και επηρεάζει τις σχέσεις της οικογένειας. Snapshot powered by AI

Η σειρά του ALPHA, «Μια γυναίκα», ολοένα και κερδίζει τους τηλεθεατές με τα νούμερα να αποτυπώνουν την επιτυχία.

Η παραγωγή με τους ηθοποιούς ετοιμάζουν καθηλωτικά επεισόδια για το προσεχές διάστημα, καθώς η υγεία της Μαρίνας θα απασχολήσει όπως και το τι κρύβει η Ελισάβετ.

Συγκεκριμένα, η Ελισάβετ μαθαίνει συγκλονισμένη απ’ τα παιδιά, ότι η Μαρίνα είναι άρρωστη. Η Ελισάβετ επισκέπτεται το νοσοκομείο για να δει τη Μαρίνα.

Εκείνη αρνείται τη συνάντηση κι η Ελισάβετ αποκαρδιώνεται. Ο Κυριάκος, της ζητά να εξεταστεί σαν πιθανή δότρια, χωρίς όμως να της εκθέσει την κατάσταση της Μαρίνας. Ο Μάρκος έξω απ’ το νοσοκομείο γνωρίζει την Ελισάβετ και την παρηγορεί.

Τα παιδιά, η Ελένη κι η Μπέτυ, ετοιμάζουν μια όμορφη γιορτή για την επιστροφή της Μαρίνας στο σπίτι από τη θεραπεία της. Ο Μάρκος βρίσκει την Εύα να κατασκοπεύει έξω απ’ την εργατική και την σέρνει βίαια στο μπαρ. Φωνάζει τη Μαρίνα κι οι δυο γυναίκες, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν κατάματα η μια την άλλη.

Η ξαφνική συνάντηση Μαρίνας και Εύας φέρνει ένταση και μνήμες. Η Μαρίνα χαίρεται το πάρτι που της ετοίμασαν τα παιδιά με την Ελένη και την Μπέτυ και αισιοδοξεί ότι μπορεί, γερή πια, να κάνει μια νέα αρχή.

Ο Κωστής, διαλυμένος απ’ την απιστία της Ελισάβετ, δεν γυρίζει στο σπίτι. Η Ελισάβετ τον ψάχνει και τον βρίσκει στο κατεστραμμένο ραφτάδικο. Εκείνος τη διώχνει και η Ελισάβετ, μην μπορώντας να διαχειριστεί το κακό που του προκάλεσε, θέλει να κάνει κακό στον εαυτό της.

Ο Κυριάκος αγωνιά για τα αποτελέσματα της θεραπείας της Μαρίνας, αλλά προσπαθεί να μην τη θορυβήσει.

Η Μαρίνα παίρνει επιτέλους το επίδομα απ’ την καταστροφή του σπιτιού της και τρέχει αμέσως να πληρώσει το νοσοκομείο. Θυμώνει όταν μαθαίνει πως όλα είναι πληρωμένα απ’ τον Γιάννη και απαιτεί να του τα επιστρέψει.

Η αλήθεια για τον Θωμά και την κακοποιητική συμπεριφορά του στην Ελισάβετ, συγκλονίζουν τη Μαρίνα και γκρεμίζουν απότομα το ιδανικό μοντέλο που είχε τόσα χρόνια χτίσει για εκείνον. Η Ελισάβετ μαλώνει την Εύα για την αποκάλυψη αυτή, αλλά απολαμβάνει συγκινημένη την πολυπόθητη συμφιλίωση με τις κόρες της. Η Μαρίνα διασταυρώνει μνήμες και στοιχεία, και συνειδητοποιεί την αλήθεια της μάνας της.

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