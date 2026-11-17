Snapshot Ο Νικόλας δραπετεύει από το νοσοκομείο για να δει την Άννα πριν παραδοθεί στην Αστυνομία, αλλά μετά από έντονο καβγά παραδίδεται μόνος του.

Η Αρετή προκαλεί ένταση στην εταιρία απαιτώντας αποζημίωση για τη φωτογράφιση της Ναταλίας, οδηγώντας σε οικογενειακές συγκρούσεις και παραίτηση του Κωνσταντίνου.

Η Ναταλία απορρίπτει τη μυστική συμφωνία της μητέρας της με την εταιρία, ακυρώνοντας τα σχέδια της Αρετής και δημιουργώντας σοβαρές εντάσεις.

Η οικογένεια Κεχαγιά βρίσκεται σε κρίση, με τον Ανδρέα να προσπαθεί να διεκδικήσει τη θέση του και την Τζένη να αντιμετωπίζει απειλητικό μυστικό από το παρελθόν.

Η Ναταλία και ο Αλέξης πλησιάζουν συναισθηματικά, με ένα φιλί που ενδέχεται να φέρει σημαντικές αλλαγές στη σχέση τους. Snapshot powered by AI

Στη βραδινή ζώνη του ALPHA, η δραματική σειρά «Οι κόρες της Αρετής» σημειώνει επιτυχία και κερδίζει το δικό της κοινό. Απόψε, μάλιστα, το επεισόδιο κρύβει πολλές εκπλήξεις και ανατροπές με το ενδιαφέρον να «χτυπά κόκκινο»!

Ο Νικόλας το σκάει από το νοσοκομείο και γίνεται φυγάς, αποφασισμένος να δει για τελευταία φορά την Άννα πριν οδηγηθεί στη φυλακή. Η Άννα, διαλυμένη ψυχολογικά μετά την απόρριψή της από τη φωτογράφιση, καταρρέει όταν μαθαίνει πως στη θέση της επιλέχθηκε η Ναταλία. Η επανένωσή της με τον Νικόλα μετατρέπεται γρήγορα σε σκληρό καβγά, όταν εκείνος συνειδητοποιεί πως η Άννα κλαίει περισσότερο για το χαμένο όνειρο της δημοσιότητας και των περιοδικών παρά για τη δική του μοίρα. Ο Νικόλας φεύγει συντετριμμένος και λίγο αργότερα παραδίδεται μόνος του στην Αστυνομία.

Την ίδια στιγμή, η Αρετή φτάνει στην εταιρία αποφασισμένη να εκμεταλλευτεί τη φωτογράφιση της Ναταλίας και απαιτεί αποζημίωση από τους Κεχαγιάδες, προκαλώντας πανικό και νέες εντάσεις. Η κρίση στην εταιρία κορυφώνεται, με τον Λεωνίδα να συγκρούεται άγρια με τους γιους του και τον Κωνσταντίνο να οδηγείται σε παραίτηση. Παράλληλα, η Ναταλία ανακαλύπτει τη μυστική συμφωνία της μητέρας της και εξοργίζεται. Όταν, τελικά, βρίσκεται απέναντί της στο γραφείο του δικηγόρου, παίρνει μία απόφαση που σοκάρει τους πάντες: απορρίπτει τη συμφωνία, υπογράφει πως δεν θέλει τίποτα από την εταιρία και γκρεμίζει μέσα σε μία στιγμή τα μεγάλα όνειρα της Αρετής.

Η Αρετή συγκρούεται σκληρά με τη Ναταλία, κατηγορώντας την πως κατέστρεψε τη μοναδική ευκαιρία της οικογένειας να ξεφύγει από τη φτώχεια. Την ίδια στιγμή, η Άννα καταρρέει από τις συνέπειες της μήνυσης στον Νικόλα, ενώ η Λουκία φτάνει στα όριά της και ικετεύει την Αρετή να κάνει πίσω. Στην οικογένεια Κεχαγιά, η κρίση μεγαλώνει. Ο Λεωνίδας βλέπει τους γιους του να διαλύονται, ο Κωνσταντίνος απομακρύνεται όλο και περισσότερο και ο Ανδρέας βρίσκει την ευκαιρία να διεκδικήσει τη θέση που πάντα επιθυμούσε, αλλά μέχρι πρότινος άφηνε να βρίσκεται στη σκιά των αδελφών του. Όμως, η Τζένη κουβαλά ένα επικίνδυνο μυστικό από το παρελθόν της, που επιστρέφει ξαφνικά και απειλεί να τινάξει τον γάμο της στον αέρα.

Κι ενώ η Μαρίνα νιώθει την απειλή του Λάμπρου, η Ναταλία και ο Αλέξης έρχονται πιο κοντά από ποτέ. Μέσα σε μία νύχτα γεμάτη βόλτες, γέλια και εξομολογήσεις, οι δυο τους παραδίδονται, επιτέλους, στο συναίσθημα. Αυτήν τη φορά, όμως, το φιλί τους ίσως αλλάξει τα πάντα.

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