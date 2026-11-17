Snapshot Οι εργασίες αποκατάστασης των κτηρίων που επηρεάστηκαν από τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα βαρύνουν την ανάδοχο κοινοπραξία και χρηματοδοτούνται από δικά της κονδύλια.

Δεν έχει προκύψει ανάγκη μετεγκατάστασης κατοίκων μέχρι στιγμής, εκτός αν επιβάλουν λόγοι ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η παρακολούθηση των μετακινήσεων και καθιζήσεων των κτιρίων γίνεται συνεχώς και θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια.

Η επανεκκίνηση των εργασιών και το χρονοδιάγραμμα θα εξεταστούν μετά τη διασφάλιση της σταθερότητας των κτιρίων και της ασφάλειας των κατοίκων.

Ο υφυπουργός ζήτησε σοβαρότητα και τεχνική ακρίβεια στην υλοποίηση του έργου, αποφεύγοντας να κατηγορείται αυθαίρετα το Μετρό για κάθε πρόβλημα που προκύπτει στην πόλη. Snapshot powered by AI

Σχετικά με τις εργασίες για τη Γραμμή 4 του Μετρό στην Αθήνα και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε κτήρια στην περιοχή της Κυψέλης, μίλησε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ 100,3.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι εργασίες πρέπει να προχωρήσουν με σοβαρότητα και με ασφάλεια μόλις διασφαλιστεί η ακεραιότητα των κτηρίων και των κατοίκων. Σημείωσε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη και να μην εντοπίζονται διαρκώς προβλήματα που αποδίδονται στις εργασίες του Μετρό.

Για την αποκατάσταση των κτηρίων

Ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι η αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια είναι υποχρέωση της αναδόχου κοινοπραξίας και οι εργασίες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με δικά της χρήματα. Σημείωσε παράλληλα πως ο χαρακτηρισμός ως «κόκκινης» μίας πολυκατοικίας επί της οδού Σπετσών δεν σημαίνει ότι οι κάτοικοι πρέπει να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους.

«Δεν έχει καμία σχέση με το κόκκινο που ξέρουμε από τους σεισμούς», τόνισε. Σε αυτή τη φάση δεν έχει προκύψει ανάγκη μετεγκατάστασης σε κανένα από τα κτίρια όπου απαιτούνται επεμβάσεις. Σημειώνεται ότι οι εργασίες έχουν ξεκινήσει για την αποκατάσταση και στήριξη αυτής της πολυκατοικίας, η οποία βρίσκεται πάνω από το σημείο που έχει σταματήσει ο μετροπόντικας.

Στη συγκεκριμένη πολυκατοικία ενισχύεται το έδαφος κάτω από τα πέδιλα των υποστυλωμάτων της στοάς, ύστερα από σύσταση των πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Προηγήθηκαν διερευνητικές τομές, ώστε να εντοπιστούν τα δίκτυα που διέρχονται από το σημείο και να μην προκληθούν προβλήματα στην περιοχή.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών εξήγησε ότι υπάρχουν δύο διακριτές ζώνες. Στην πρώτη, η σήραγγα έχει ήδη κατασκευαστεί και οι αποκαταστάσεις μπορούν να προχωρήσουν απευθείας. Στη δεύτερη βρίσκεται σήμερα η ασπίδα του μετροπόντικα, κάτω από έξι κτίρια, για τα οποία πρέπει να ληφθούν μέτρα υποστήριξης πριν από την επανεκκίνηση. Η σχετική μελέτη εκπονείται τώρα. «Κάθε κτήριο είναι μια διαφορετική περίπτωση. Δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίζουμε όλα με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να χρειαστεί οι κάτοικοι να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για το διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες μέσα στα διαμερίσματα. Αυτό όμως θα συμβεί μόνο εάν το επιβάλουν λόγοι ασφαλείας.

Σημείωσε ότι οι μετακινήσεις των κτιρίων και οι καθιζήσεις του εδάφους παρακολουθούνται διαρκώς, τόσο στο μέτωπο του μετροπόντικα όσο και στα τμήματα που έχει ήδη διανύσει, και ότι η παρακολούθηση θα συνεχιστεί για πολλά χρόνια.

Για το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι θα εξεταστεί μετά την επανεκκίνηση του μετροπόντικα. «Του παρόντος είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ανθρώπων, να νιώσουν ασφαλείς στα σπίτια τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί που έκαναν τις αυτοψίες λένε ότι δεν υπάρχει άμεσο πρόβλημα για κανένα κτίριο», κατέληξε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλει ο Βρετανός καθηγητής Λόρδος Robert Mair, ένας από τους σπουδαιότερους μηχανικούς παγκοσμίως στο αντικείμενο, οι προτάσεις του οποίου αναμένονται σε περίπου είκοσι ημέρες. Ο κ. Ταχιάος υπενθύμισε ότι αντίστοιχα ζητήματα έχουν εμφανιστεί και σε άλλες διανοίξεις σηράγγων και αντιμετωπίζονται.

«Θα κάνουμε ανέκδοτο ένα έργο που η Αθήνα το χρειάζεται πάρα πολύ»

Ο κ. Ταχιάος αναφέρθηκε στον θόρυβο που προκλήθηκε γύρω από τις εργασίες, παρότι υπήρχε η σύμφωνη γνώμη της διαχείρισης της πολυκατοικίας. Όπως είπε, οι αντιδράσεις προήλθαν από συλλογικότητα της περιοχής, η οποία αντιμετωπίζει το ζήτημα σαν να είναι συμμέτοχος στην κατασκευή του έργου. «Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα το ότι έχουμε συμφωνήσει να ενημερώνουμε και εντελώς διαφορετικό το ποιος παίρνει τις αποφάσεις», δήλωσε.

Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών άφησε αιχμές και για όσους, όπως είπε, βρήκαν στην Κυψέλη ευκαιρία «να παίξουν μπάλα». Έκανε λόγο για δημοτικό σύμβουλο της Αθήνας, άσχετο με το έργο και με την περιοχή, που κυκλοφορεί με ντουντούκα μπροστά στο εργοτάξιο για να ξεσηκώνει τον κόσμο. «Και η Ελληνικό Μετρό και η κυβέρνηση αναλαμβάνουν την ευθύνη τους. Το Μετρό πρέπει να προχωρήσει, με σοβαρότητα και με τους κανόνες της τεχνικής και της επιστήμης», είπε.

Έχοντας ζήσει, όπως θύμισε, την υπόθεση του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ. Ταχιάος κάλεσε να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη στην Αθήνα. Ανέφερε ως παράδειγμα τον θόρυβο που ξέσπασε πριν από λίγες εβδομάδες, όταν η πλημμύρα στο υπουργείο Εξωτερικών αποδόθηκε στο Μετρό, ενώ σήμερα φαίνεται ότι τα ζητήματα σχετίζονται μάλλον με το Πεισιστράτειο Υδραγωγείο. «Μην αρχίσουμε αύριο, για κάθε πρόβλημα που εμφανίζεται κάπου, να λέμε το Μετρό και το Μετρό και το Μετρό. Θα κάνουμε ανέκδοτο ένα έργο που η Αθήνα το χρειάζεται πάρα πολύ», είπε.

Υπενθύμισε ότι η Γραμμή 4 θα εξυπηρετήσει γειτονιές της Αθήνας με μεγάλες ανάγκες μετακίνησης και ότι θα λειτουργεί χωρίς οδηγό, με την ίδια φιλοσοφία με το Μετρό Θεσσαλονίκης. «Θα αλλάξει την Αθήνα. Δεν είναι δυνατόν να το μετατρέπουμε σε ανέκδοτο ή σε περιπέτεια», πρόσθεσε.

Ο κ. Ταχιάος ζήτησε να γίνεται διάκριση ανάμεσα στην ανάδοχο κοινοπραξία και στην Ελληνικό Μετρό, που είναι δημόσια εταιρεία. «Οι άνθρωποί της είναι μηχανικοί με πάρα πολλή εμπειρία, έχουν κάνει σήραγγες σε όλη την Αθήνα και γνωρίζουν πολύ καλά το έδαφός της. Είναι δημόσιοι υπάλληλοι, που δεν έχουν κανένα λόγο ούτε να αφήσουν να διακινδυνεύσει η ασφάλεια οποιουδήποτε κατοίκου ούτε να κάνουν τα στραβά μάτια σε οποιαδήποτε αβλεψία», είπε.

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