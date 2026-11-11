Κυψέλη: Πέντε κτίρια μπαίνουν στο «χειρουργείο» για να ξεκινήσει ξανά ο μετροπόντικας

Snapshot Ξεκίνησαν παρεμβάσεις σε πέντε κτίρια πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα στην Κυψέλη, όπως υπέδειξε το ΤΕΕ.

Συνεργεία έχουν αποκαλύψει κολώνες και δοκάρια σε πολυκατοικία της οδού Σπετσών για να αξιολογήσουν τις αναγκαίες παρεμβάσεις.

Γίνονται προπαρασκευαστικές εργασίες για ενίσχυση του υπεδάφους με τσιμεντενέσεις λόγω απρόβλεπτων γεωτεχνικών συνθηκών και καθιζήσεων.

Μέχρι τώρα οι κάτοικοι δεν έχουν επιτρέψει την αποκατάσταση φθορών σε κτίρια από τη διέλευση του μετροπόντικα.

Υπάρχουν συνεργεία σε αναμονή, αλλά οι κάτοικοι επικοινωνούν μαζί τους μόνο για ενημέρωση και δεν προχωρούν σε αποκατάσταση. Snapshot powered by AI

Με τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε κτίρια που βρίσκονται «πάνω» από την κεφαλή του μετροπόντικα, έπιασαν δουλειά στην Κυψέλη τα συνεργεία αποκατάστασης.

Πρόκειται για τα πέντε κτίρια που υπέδειξε το ΤΕΕ και βρίσκονται πάνω από την κεφαλή του μετροπόντικα, εν όψει της επανεκκίνησής του.

Τα συνεργεία της κοινοπραξίας -ακολουθώντας τις κατευθύνσεις του ΤΕΕ- έχουν ήδη αποκαλύψει κολώνες και δοκάρια σε πολυκατοικία της οδού Σπετσών, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, και ποιες, παρεμβάσεις απαιτούνται.

Παράλληλα, συνεργεία της κοινοπραξίας, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρούν σε προπαρασκευαστικές εργασίες για τη διενέργεια σε επόμενο στάδιο στοχευμένης ενίσχυσης του υπεδάφους με τσιμεντενέσεις. Μεθοδολογία που όπως φαίνεται προκρίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι απρόβλεπτες γεωτεχνικές συνθήκες, που προκάλεσαν τις καθιζήσεις στην περιοχή.

Πάντως, μέχρι σήμερα δεν έχει επιτραπεί από τους κατοίκους να προχωρήσουν τα συνεργεία σε αποκατάσταση των φθορών σε κτίρια από τα οποία έχει περάσει ο μετροπόντικας.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν συνεργεία εν αναμονή, εν τούτοις οι κάτοικοι απευθύνονται σε αυτά μέχρι στιγμής μόνο για να ενημερωθούν, χωρίς να προχωρούν στο επόμενο βήμα που είναι η αποκατάσταση των φθορών που έχουν προκληθεί από τον μετροπόντικα.

Διαβάστε επίσης