Κυψέλη: Έλεγχοι στα θεμέλια που έχουν υποστεί ζημιές λόγω εργασιών για τη γραμμή 4 του Μετρό

Snapshot Ξεκίνησαν οι έλεγχοι στα θεμέλια 20 κτιρίων στην Κυψέλη που υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες της γραμμής 4 του Μετρό.

Περίπου 200 διαμερίσματα εκτιμάται πως έχουν υποστεί ζημιές και ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποχωρήσει για λόγους ασφαλείας.

Γίνονται εκσκαφές και έρευνες με σκάνερ και υπερήχους για την τεκμηρίωση της κατάστασης των θεμελίων και την αξιολόγηση των ζημιών. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησαν σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι έλεγχοι στα θεμέλια 20 κτιρίων στην Κυψέλη, τα οποία υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια των εργασιών για την κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι έλεγχοι ξεκίνησαν από την οδό Σπετσών, όπου έχουν καταγραφεί φθορές σε κτίρια, ενώ στόχος είναι να διερευνηθεί η κατάσταση της θεμελίωσής τους και να διαπιστωθεί εάν απαιτούνται εργασίες αποκατάστασης.

Το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο αναφέρει πως περίπου 200 διαμερίσματα συνολικά έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων.

Την ίδια στιγμή, ορισμένοι κάτοικοι έχουν αποχωρήσει από τα σπίτια τους, καθώς φοβούνται για την ασφάλειά τους.

Έρευνες με ειδικά μηχανήματα, σκάνερ και υπερήχους

Στο πλαίσιο των εργασιών πραγματοποιούνται εκσκαφές περιμετρικά συγκεκριμένων κολώνων, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των τεχνικών και των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

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Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθούν έρευνες με ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων σκάνερ και υπερήχους, ώστε να τεκμηριωθεί η κατάσταση των θεμελίων και να αξιολογηθεί η έκταση των ζημιών.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων θα εξεταστεί εάν απαιτούνται παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των φθορών. Η διαδικασία αναμένεται να έχει διάρκεια, καθώς πρέπει να ελεγχθεί μεγάλος αριθμός κτιρίων.

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Τι ζητούν οι κάτοικοι της Κυψέλης

Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν να τους παραδοθούν οι τεχνικές εκθέσεις για τις ζημιές που έχουν προκληθεί, καθώς και να πραγματοποιηθούν στατικές μελέτες, όπως έχει προτείνει και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας μέσω του πορίσματός του.

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Παράλληλα, ζητούν να μην ξεκινήσουν ή να μην συνεχιστούν οι εργασίες του Μετρό, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου και αποκατάστασης των ζημιών στα κτίρια.

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