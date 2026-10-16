Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές

Snapshot Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε την επαναξιολόγηση των ζημιών στα κτήρια της Κυψέλης από τριμελές κλιμάκιο μηχανικών με εκπροσώπηση όλων των πλευρών.

Το κλιμάκιο θα ξεκινήσει αυτοψίες από το Σάββατο για να επανακαταγράψει τις βλάβες, καθώς ορισμένες ρηγματώσεις έχουν επιδεινωθεί.

Υπάρχει κτήριο που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «κόκκινο» και το ΤΕΕ θα εξετάσει αν απαιτείται απομάκρυνση κατοίκων.

Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτήριο ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

Η επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα εξαρτάται από την ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης και των σχετικών παρεμβάσεων. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σχετικά με τα κτήρια της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη λήξη της σύσκεψης, τριμελές κλιμάκιο μηχανικών αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο, Σάββατο, ελέγχους στα κτήρια που έχουν καταγραφεί βλάβες, προκειμένου να επαναξιολογηθεί η κατάστασή τους. Το κλιμάκιο θα αποτελείται από έναν μηχανικό της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, έναν εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν μηχανικός από την επιτροπή των κατοίκων, ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι πλευρές.

Πρόκειται για αίτημα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έγινε δεκτό από το υπουργείο, καθώς θεωρείται ότι ορισμένες ρηγματώσεις έχουν εξελιχθεί σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του ΤΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε μήνες πριν. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει ένα κτήριο στην περιοχή το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «κόκκινο» και έτσι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να εξετάσει τη σχετική μελέτη προκειμένου να αποφανθεί αν θα χρειαστεί η απομάκρυνση των κατοίκων.

Οκ. Δούκας σχολίασε επίσης ότι η επανέναρξη του μετροπόντικα δεν αναμένεται σύντομα.

Χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειες

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι στη σύσκεψη τέθηκαν ακόμη δύο αιτήματα, για τα οποία δεν υπήρξε ακόμη κατάληξη. Το πρώτο αφορά στην εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των ζημιών για κάθε κτήριο και το δεύτερο στον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

«Θέλουμε να γίνει μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτήριο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για εμάς, και να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μετά την οριστική καταγραφή των ζημιών θα πρέπει να προσδιοριστεί πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και σε πόσο χρόνο θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση.

Μετά τη νέα αυτοψία του τριμελές κλιμακίου στα κτήρια θα ακολουθήσουν οι μελέτες αποκατάστασης και η υλοποίησή τους, από τις οποίες θα εξαρτηθεί και το χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των εργασιών του Μετροπόντικα, ανέφερε ο κ. Δούκας.

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