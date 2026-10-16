Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές

Δεκτό από το υπουργείο Μεταφορών έγινε το αίτημα επαναξιολόγησης των ζημιών από μηχανικούς που εκπροσωπούν κάθε πλευρά

Ελένη Ευστρατίου

Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε την επαναξιολόγηση των ζημιών στα κτήρια της Κυψέλης από τριμελές κλιμάκιο μηχανικών με εκπροσώπηση όλων των πλευρών.
  • Το κλιμάκιο θα ξεκινήσει αυτοψίες από το Σάββατο για να επανακαταγράψει τις βλάβες, καθώς ορισμένες ρηγματώσεις έχουν επιδεινωθεί.
  • Υπάρχει κτήριο που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «κόκκινο» και το ΤΕΕ θα εξετάσει αν απαιτείται απομάκρυνση κατοίκων.
  • Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτήριο ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.
  • Η επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα εξαρτάται από την ολοκλήρωση των μελετών αποκατάστασης και των σχετικών παρεμβάσεων.
Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών σχετικά με τα κτήρια της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές από τα έργα για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μετά τη λήξη της σύσκεψης, τριμελές κλιμάκιο μηχανικών αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο, Σάββατο, ελέγχους στα κτήρια που έχουν καταγραφεί βλάβες, προκειμένου να επαναξιολογηθεί η κατάστασή τους. Το κλιμάκιο θα αποτελείται από έναν μηχανικό της εταιρείας Ελληνικό Μετρό, έναν εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και έναν μηχανικός από την επιτροπή των κατοίκων, ώστε να εκπροσωπούνται όλες οι πλευρές.

Πρόκειται για αίτημα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο έγινε δεκτό από το υπουργείο, καθώς θεωρείται ότι ορισμένες ρηγματώσεις έχουν εξελιχθεί σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση του ΤΕΕ, η οποία πραγματοποιήθηκε μήνες πριν. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει ένα κτήριο στην περιοχή το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται «κόκκινο» και έτσι το Τεχνικό Επιμελητήριο θα πρέπει να εξετάσει τη σχετική μελέτη προκειμένου να αποφανθεί αν θα χρειαστεί η απομάκρυνση των κατοίκων.

Οκ. Δούκας σχολίασε επίσης ότι η επανέναρξη του μετροπόντικα δεν αναμένεται σύντομα.

Χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες ενέργειες

Ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι στη σύσκεψη τέθηκαν ακόμη δύο αιτήματα, για τα οποία δεν υπήρξε ακόμη κατάληξη. Το πρώτο αφορά στην εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης των ζημιών για κάθε κτήριο και το δεύτερο στον καθορισμό συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων.

«Θέλουμε να γίνει μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτήριο, είναι πάρα πολύ κρίσιμο για εμάς, και να υπάρξει ακριβές χρονοδιάγραμμα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μετά την οριστική καταγραφή των ζημιών θα πρέπει να προσδιοριστεί πότε θα ολοκληρωθούν οι μελέτες και σε πόσο χρόνο θα πραγματοποιηθεί η αποκατάσταση.

Μετά τη νέα αυτοψία του τριμελές κλιμακίου στα κτήρια θα ακολουθήσουν οι μελέτες αποκατάστασης και η υλοποίησή τους, από τις οποίες θα εξαρτηθεί και το χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των εργασιών του Μετροπόντικα, ανέφερε ο κ. Δούκας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφεριακή Οδό - Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Στρατηγικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήση πάνω από τη Βαλτική - Βίντεο

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Φορτηγό πλοίο μπλόκαρε το λιμάνι της Καμείρου Σκάλας - Δεν μπορεί να προσεγγίσει επιβατηγό με 120 επιβάτες

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 16/10/26: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν σήμερα 10 εκατ. ευρώ

21:16ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Χιονόπτωση στο Ανήλιο - Στα λευκά «ντύθηκε» το Χιονοδρομικό Κέντρο

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Απειλή για τον Τραμπ στην Αλάσκα; Viral βίντεο με την αντίδραση των πρακτόρων των Μυστικών Υπηρεσιών

21:03ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Τριμελές κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά νέες αυτοψίες στα κτήρια που έχουν υποστεί ζημιές

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

20:50ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογράφος της Washington Post ξυλοκοπήθηκε στη Δυτική Όχθη κατά τη συγκομιδή της ελιάς

20:35ΚΟΣΜΟΣ

99χρονη δέθηκε στα φτερά ενός αεροπλάνου και έσπασε κάθε ρεκόρ: Τι είναι το wingwalking;

20:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός - Χάποελ: Στο T-Center με Γιανάι ο Γιαννακόπουλος - Αποθεώθηκε από τον κόσμο

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

20:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληθωρισμός: Αύξηση στο 3,8% στην Ευρωζώνη - Στο 5,1% διαμορφώθηκε στην Ελλάδα

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

20:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου στο Ηράκλειο: Πριν από το τέλος του 2026 οι σεισμικές έρευνες νότια της Κρήτης

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Τέταρτη μέρα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων και βίαιων συγκρούσεων με την αστυνομία – Περισσότερες από 400 συλλήψεις και εκατοντάδες τραυματίες

19:55ΕΥ ΖΗΝ

Κακώς τρώμε ολοένα και λιγότερο από αυτόν τον αποξηραμένο καρπό: Σώζει οστά και έντερο

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ημιμαραθώνιο της Σεούλ: 25χρονη influencer καταρρέει και πεθαίνει 800 μέτρα πριν τον τερματισμό

19:51ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τροχαίο με ανατροπή οχήματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα ενόψει εκλογών»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

17:00ΚΟΣΜΟΣ

Το έντονο πάθος στο αυτοκίνητο κατέληξε σε θανατηφόρο τροχαίο: Την εγκατέλειψε γυμνή στα συντρίμμια

20:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η εξέλιξη μέχρι το τέλος του μήνα - Πώς θα κάνουμε παρέλαση την 28η Οκτωβρίου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Περισσότεροι από 77.000 μαθητές κατέρριψαν το πανελλήνιο ρεκόρ ταυτόχρονης ΚΑΡΠΑ

16:04ΚΟΣΜΟΣ

«Με απέλυσαν επειδή κοιμήθηκα στη σάουνα, τώρα ζητώ αποζημίωση ύψους 76 εκατομμυρίων λιρών»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: «Τέλος» η Κέιτι Ζακαράια από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Τραμπ

19:48ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Όλα έγιναν λευκά στη Νέα Ζίχνη από ισχυρή χαλαζόπτωση

19:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Γιώργο Βαρδινογιάννη: «”Καπετάνιε” καλό ταξίδι, δε σε ξεχνάμε ποτέ»

14:35ΚΟΣΜΟΣ

«Η Κίμπερλι μιλούσε για το σεξ με τρόπο που έκανε τη Σαμάνθα από το "Sex and the City" να μοιάζει με την... Γκρέτα Τούνμπεργκ»: Δημοσιογράφος στο Fox News αποκαλύπτει για την Γκίλφοϊλ

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε όχημα που βρισκόταν σε γκαράζ πλοίου

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες χρηματισμού ο οφθαλμίατρος - Η δήλωση των δικηγόρων

19:04ΚΟΣΜΟΣ

Με 151,83 χλμ/ώρα πάνω σε skateboard: Κατέρριψε το ρεκόρ Γκίνες - Βίντεο

17:29ΚΑΙΡΟΣ

Κολυδάς: Μια τρύπα στα σύννεφα - Πώς εξηγείται το φαινόμενο Fallstreak Hole

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν στέλνει «μαύρους Ρώσους» στη Βαλτική - Εισβάλλουν σε έδαφος του ΝΑΤΟ

17:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βίντεο: Η γραβάτα του Μητσοτάκη που… έκανε εντύπωση στον Αντόνιο Κόστα

11:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: 24ωρο κύμα κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν θα τινάξουμε την μπάνκα στον αέρα ενόψει εκλογών»

20:18ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Ξεκόλλησε η πόρτα αεροσκάφους σε ύψος 3.500 ποδιών

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Αθηνών - Κορίνθου: Σοβαρά τραυματίας οδηγός ΙΧ - Περιορισμένη η κυκλοφορία στο ύψος του Ασπρόπυργου

15:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξοργιστικό βίντεο: Αλλοδαποί στον Άγιο Παντελεήμονα επιτέθηκαν σε ηλικιωμένο για να του κλέψουν την αλυσίδα, τον χτύπησαν στο πρόσωπο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ