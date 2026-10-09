Ταχιάος για Κυψέλη: Επανεκκίνηση δεν θα γίνει αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα

Snapshot Ο μετροπόντικας στην Κυψέλη μένει ακιτοποιημένος λόγω ζημιών σε σπίτια της περιοχής.

Η επανεκκίνηση των εργασιών δεν θα γίνει αν δεν διασφαλιστεί η αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του Μετρό παραμένει στο 2032 παρά τα υφιστάμενα προβλήματα.

Η περιοχή της Κυψέλης έχει ιδιαίτερο γεωλογικό προφίλ που είχε μελετηθεί από την εταιρία.

Ο υφυπουργός υπογραμμίζει την ανάγκη γρήγορης επανέναρξης της λειτουργίας του μετροπόντικα. Snapshot powered by AI

Στο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με τη γραμμή του Μετρό στην Κυψέλη έπειτα από τις ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια στην περιοχή, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών, στην ημερίδα του Newsbomb για την οδική ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον κ. Ταχιάο, το Μετρό είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται αυτή τη φορά στην Αθήνα, όλες οι δημόσιες μετακινήσεις πρέπει να κουμπώνουν σε ένα μητροπολιτικό έργο όπως το Μετρό.

«Το χρονοδιάγραμμα παραμένει στο 2032, αλλά υπάρχει πρόβλημα, δεν μου αρέσει να κρύβομαι. Στο μετροπόντικα στην Κυψέλη σε περιοχή με ιδιαίτερο γεωλογικό προφίλ. Το είχε μελετήσει η εταιρία», επισήμανε.

«Επανεκκίνηση δεν θα γίνει αν δεν διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρχουν προβλήματα», τόνισε ο υφυπουργός και συμπληρώσε: «Επείγει να ξεκινήσει ο μετροπόντικας»

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ταχιάος «θα παραμείνει ακινητοποιημένος ο μετροπόντικας αλλά ελπίζω ότι το πρόβλημα δεν θα πάει πολύ μακριά».

Σημείωσε τέλος ότι βρέθηκε λύση στη γραμμή 2 στον σταθμό του πάρκου Ευαγγελισμός.