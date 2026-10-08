Κυψέλη: Δεκτό το αίτημα κατοίκων να έχουν πρόσβαση στις πραγματογνωμοσύνες της Ελληνικό Μετρό

Snapshot Το Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτό το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να έχουν πρόσβαση στις πραγματογνωμοσύνες της Ελληνικό Μετρό.

Οι κάτοικοι θεωρούν τα έγγραφα απαραίτητα για την αξιολόγηση των ρωγμών και των καθιζήσεων στα κτήρια της περιοχής.

Η Ελληνικό Μετρό και η κοινοπραξία της γραμμής 4 καλούνται να επιδείξουν τις εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης στους κατοίκους.

Οι καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των ζημιών προκαλούν ανησυχία για την επιδείνωση των ρωγμών και των καθιζήσεων.

Οι δικηγόροι των κατοίκων καταγγέλλουν την άρνηση παροχής τεχνικών στοιχείων από την εταιρεία και επισημαίνουν τον κίνδυνο σεισμών ή πλημμυρών. Snapshot powered by AI

Δεκτό έγινε από το Πρωτοδικείο Αθηνών το αίτημα κατοίκων της Κυψέλης να λάβουν γνώση σχετικά με τις πραγματογνωμοσύνες της «Ελληνικό Μετρό» για τις ζημιές που έχουν υποστεί κτήρια της περιοχής, από τις εργασίες κατασκευής της Γραμμής 4.

Οι κάτοικοι χαρακτήρισαν τα έγγραφα αυτά απαραίτητα για να αξιολογηθεί το μέγεθος των ρωγμών και των καθιζήσεων που έχουν υποστεί κτήρια και να είναι εφικτό να εκκινήσει η αποκατάστασή τους.

Πλέον, η «Ελληνικό Μετρό» και η κοινοπραξία που έχει αναλάβει τη γραμμή 4 του Μετρό καλούνται να επιδείξουν τα έγγραφα των εκθέσεων που έχουν συντάξει από τις πραγματογνωμοσύνες στους ενάγοντες. Επιπλέον, αναμένεται να γνωστοποιηθούν και οι εκθέσεις για την επαναλειτουργία του μετροπόντικα στην περιοχή.

«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός η πλημμύρα. Η εταιρεία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία;» είχαν αναφέρει στη συζήτηση της αίτησης οι δικηγόροι των κατοίκων για να προσθέσουν: «Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα Οκτώβριο δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα».

Ο δικηγόρος των κατοίκων της Κυψέλης που έχουν υποστεί ζημιές, Θανάσης Καμπαγιάννης, ανέφερε σε δελτίο τύπου:

«Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση χορήγησης προσωρινής διαταγής επί της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων επίδειξης εγγράφων που κατέθεσαν οι πληγέντες και πληττόμενοι από τα έργα του Μετρό κάτοικοι της Κυψέλης έγινε δεκτή στο σύνολό της από την Πρόεδρο Πρωτοδικών του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Οι καθών εταιρείες (Ελληνικό Μετρό ΑΕ και Κοινοπραξία “AVAX-Ghella-Alstom”) επιτάσσονται να χορηγήσουν αντίγραφα όλων των εγγράφων που οι κάτοικοι ζητούσαν με εξώδικες προσκλήσεις και οχλήσεις, μεταξύ άλλων: μελέτες των ειδικών εμπειρογνωμόνων για το 5ο μεσοδιάστημα Κυψέλη-Δικαστήρια και την επαναλειτουργία του ΤΒΜ που έχουν καταρτιστεί με επιμέλεια της Αναδόχου Κοινοπραξίας (Καββαδά, Babendererde), έγγραφα μεθόδου επανεκκίνησης, αξιολογήσεις Ελληνικό Μετρό ΑΕ, ημερολόγιο έργου, καταγραφές καθιζήσεων και εκθέσεις αξιολόγησης ΓΔΠ, μελέτες τρωτότητας όλων των επιπέδων, γεωτεχνικές μελέτες, κλπ.

Κατά τη διαδικασία εκδίκασης του αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των κατοίκων άσκησαν ο Δήμος Αθηναίων και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.

Αναμένουμε την πλήρη συμμόρφωση της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας στο περιεχόμενο της προσωρινής διαταγής και την άμεση παράδοση των εγγράφων.»

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