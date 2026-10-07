Κυψέλη: Στο δικαστήριο η προσφυγή κατοίκων για τις ζημιές από τη Γραμμή 4 του Μετρό

Οι κάτοικοι ζητούν πρόσβαση στα τεχνικά στοιχεία για τις ρωγμές και τις καθιζήσεις, ενώ ο Δήμος Αθηναίων παρενέβη υπέρ τους - Αύριο η απόφαση για την προσωρινή διαταγή

Άγγελος Βουράκης

Κυψέλη: Στο δικαστήριο η προσφυγή κατοίκων για τις ζημιές από τη Γραμμή 4 του Μετρό
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  • Κάτοικοι της Κυψέλης ζητούν από το Πρωτοδικείο Αθηνών την πρόσβαση σε τεχνικά έγγραφα και εκθέσεις του ΤΕΕ για ζημιές σε κτίρια λόγω κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό.
  • Ο καθηγητής Δημήτρης Καλιαμπάκος τόνισε την κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα αφορά την ασφάλεια και όχι μόνο την ψυχολογική επιβάρυνση των κατοίκων.
  • Η «Αττικό Μετρό» υποστηρίζει ότι οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει και οι μελέτες δεν έχουν οριστικοποιηθεί, ενώ δηλώνει πως τα τεχνικά στοιχεία έχουν ήδη δοθεί στον Δήμο Αθηναίων.
  • Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων επιμένουν ότι οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ζημιές επιδεινώνονται και η εταιρεία αρνείται την πλήρη πρόσβαση στα τεχνικά δεδομένα.
  • Η απόφαση του Πρωτοδικείου για την έκδοση προσωρινής διαταγής αναμένεται να εκδοθεί την επόμενη ημέρα.
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Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι της Κυψέλης κατά της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4, ζητώντας να τους επιδειχθούν τα τεχνικά έγγραφα και οι προκαταρκτικές εκθέσεις του ΤΕΕ που αφορούν τα κτίρια στα οποία έχουν εμφανιστεί ρωγμές και άλλες ζημιές.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητη προκειμένου να διαπιστωθεί η έκταση του προβλήματος και να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Υπέρ τους παρενέβη ο Δήμος Αθηναίων.

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του ΕΜΠ και πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από τον Δήμο Αθηναίων, ο οποίος χαρακτήρισε κατεπείγουσα την ανάγκη αποκατάστασης των ζημιών.

«Οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης. Είναι κατεπείγουσα διαδικασία να αποκατασταθούν», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ψυχολογική επιβάρυνση των κατοίκων, αλλά ένα πραγματικό πρόβλημα ασφάλειας. «Δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος που πάει σπίτι του με βαριά καρδιά είναι κόστος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Είναι πραγματικό. Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια ότι τα σπίτια είναι ασφαλή», είπε.

Κυψέλη - Μετρό - Γραμμή 4

Σοβαρές φθορές και ρωγμές έχουν καταγραφεί σε κτίρια κοντά στο μέτωπο των εργασιών.

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Πρόεδρος: «Λέτε να ληφθούν μέτρα. Η απάντηση του Μετρό ποια είναι;»

Μάρτυρας: «Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση. Για να κριθεί ποιες εργασίες θα πρέπει να γίνουν, πρέπει να δούμε τα έγγραφα».

Από την πλευρά των εναγόμενων κατέθεσε ο υποδιοικητής της Γραμμής 4 του Μετρό, Κωνσταντίνος Κίτσος, ο οποίος υποστήριξε ότι οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει και πως οι σχετικές μελέτες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

«Οι καθιζήσεις είναι μηδέν. Έχουν σταθεροποιηθεί. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί οι μελέτες. Αυτά που έχει παραδώσει το ΤΕΕ δεν είναι οι τελικές εκθέσεις, υπάρχουν μόνο ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες», ανέφερε.

Οι νομικοί εκπρόσωποι των κατοίκων υποστήριξαν από την πλευρά τους ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, θέτοντας παράλληλα το ζήτημα της πρόσβασης στα τεχνικά στοιχεία.

«Κάθε μέρα που περνά είμαστε τυχεροί που δεν γίνεται σεισμός ή πλημμύρα. Η εταιρεία αρνείται συστηματικά να δώσει τα τεχνικά στοιχεία. Αν η μελέτη έχει φτιαχτεί με τους κανόνες της επιστήμης, γιατί αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία; Από τις αρχές Μαρτίου μέχρι σήμερα, Οκτώβριο, δεν έχει γίνει καμία αποκατάσταση των ζημιών. Οι καθιζήσεις συνεχίζονται, οι ρωγμές μεγαλώνουν. Κάθε μέρα που περνά τα πράγματα γίνονται ακόμα σοβαρότερα. Η κατάσταση ήταν επείγουσα από την αρχή, κάθε μέρα που περνά γίνεται υπερεπείγουσα», ανέφεραν.

Κυψέλη - Μετρό - Γραμμή 4

Οι ρωγμές σε πολυκατοικίες της Κυψέλης που συνδέονται με τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας.

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Οι νομικοί εκπρόσωποι της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας απάντησαν ότι τα τεχνικά στοιχεία έχουν ήδη διαβιβαστεί στον Δήμο και ότι η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης δεν έχει ολοκληρωθεί.

«Οι πραγματογνώμονες είναι σε άμεση επικοινωνία με τον Δήμο. Ο Δήμος μιλά σαν να μην έχει πάρει ένα χαρτί, ενώ έχουμε στείλει τόσα έγγραφα», ανέφεραν, προσθέτοντας ότι η εταιρεία έχει δεσμευτεί πως πρώτα θα ολοκληρωθεί η πραγματογνωμοσύνη και θα γίνει η αξιολόγηση των ευρημάτων και στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα στον Δήμο και στους κατοίκους, ώστε να επανεκκινήσουν τα έργα.

Όπως ανέφεραν, το ΤΕΕ είχε εκτιμήσει ότι η πραγματογνωμοσύνη θα ολοκληρωνόταν τον Σεπτέμβριο, ωστόσο αυτό δεν έχει συμβεί.

«Δεν μπορεί η “Αττικό Μετρό” να παρουσιάσει τελική λύση. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει αυτή τη στιγμή το έργο και έχουμε δεσμευτεί ενυπόγραφα», υποστήριξαν.

Η απόφαση για την έκδοση ή μη προσωρινής διαταγής αναμένεται να ληφθεί αύριο, Πέμπτη.

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