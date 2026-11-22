Snapshot Μία 50χρονη γυναίκα στην Αθήνα αρνήθηκε να σταματήσει σε σήμα αστυνομικών και έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να διαφύγει.

Η καταδίωξη ξεκίνησε από τη Δάφνη και συνεχίστηκε μέσω στενών δρόμων της Νέας Σμύρνης έως τη λεωφόρο Συγγρού, όπου η γυναίκα ακινητοποιήθηκε.

Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να σπάσουν το τζάμι του αυτοκινήτου για να βγάλουν την οδηγό, η οποία ήταν κλειδωμένη μέσα και συνελήφθη.

Η 50χρονη οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική μετά τη σύλληψή της, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά από κλήση κατοίκων στην αστυνομία λόγω έντασης στη Δάφνη και καταγράφηκε σε κεντρικό οδικό άξονα της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Σκηνές από αστυνομική ταινία εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Αθήνας, όταν μία 50χρονη γυναίκα αγνόησε σήμα αστυνομικών να σταματήσει και επιχείρησε να διαφύγει, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Το περιστατικό ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου από περιστατικό έντασης στη Δάφνη, όπου κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία. Όταν η γυναίκα αντιλαμβάνειτα τους αστυνομικούς, πατάει γκάζι και διέφυγε με το αυτοκίνητό της, αρνούμενη να σταματήσει στα σήματα και στη σειρήνα των αστυνομικών.

Αστυνομικές δυνάμεις με περιπολικά και μοτοσικλέτες ακολούθησαν το όχημα, επιχειρώντας να ανακόψουν την πορεία του.

Η καταδίωξη μέσα από στενούς δρόμους της Νέας Σμύρνης, κατέληξε στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος του Αγίου Σώστη, όπου οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το αυτοκίνητο, όταν ένα περιπολικό σταμάτησε μπροστά της.

Οκτώ αστυνομικοί αφού έχουν κατέβει από τα οχήματά και τις μοτοσικλέτες τους, περικυκλώνουν το αυτοκίνητο και επιχειρούν να ανοίξουν τις πόρτες του. Όμως η οδηγός τις είχε κλειδωμένες. Αστυνομικός έσπασε το τζάμι του πίσω καθίσματος του ΙΧ με το γκλοπ του.

Από τη θέση του οδηγού βγάζουν έξω την 50χρονη και της περνούν χειροπέδες.

Η ίδια μοιάζει να είναι σε σύγχυση και ζητά τον δικηγόρο της.

Η γυναίκα συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθια.

Μετά τη σύλληψή της, η γυναίκα οδηγήθηκε σε ψυχιατρική κλινική κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε έναν από τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας

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