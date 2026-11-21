Αναστάτωση στην Πάτρα: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανάκι και καταδίωξη με σφυρί
Μετά το τροχαίο, ακολούθησε επεισόδιο με σφυρί, όταν στο σημείο έφτασε ο αδελφός του τραυματία
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Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε το Σάββατο στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Νόρμαν.
Eπιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης του, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.
Μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, ο αδελφός του τραυματία έσπευσε στο σημείο.
Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου καταδίωξε με σφυρί τον αδελφό του δικυκλιστή.
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