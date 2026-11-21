Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε το Σάββατο στην Πάτρα, στη διασταύρωση των οδών Κορίνθου και Νόρμαν.

Eπιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης του, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Μόλις ενημερώθηκε για το ατύχημα, ο αδελφός του τραυματία έσπευσε στο σημείο.

Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου καταδίωξε με σφυρί τον αδελφό του δικυκλιστή.

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