Snapshot Ο Ντέιβιντ Γκαριμπάλντι κατέκτησε ρεκόρ Γκίνες ζωγραφίζοντας το Άγαλμα της Ελευθερίας σε 43,5 δευτερόλεπτα.

Το ρεκόρ επιτεύχθηκε στις 19 Νοεμβρίου, την Ημέρα των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες, στην παραλιακή περιοχή κοντά στη Γέφυρα του Μπρούκλιν.

Ο καλλιτέχνης είναι φιναλίστ του «America’s Got Talent» και έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα.

Η επίδοση του Γκαριμπάλντι αναγνωρίστηκε και επιβεβαιώθηκε από τον κριτή του Guinness World Records, Μάικλ Έμπρικ.

Ο Γκαριμπάλντι πραγματοποιεί περιοδεία με την παράσταση «Rhythm and Hue», όπου δημιουργεί ζωντανά έργα ζωγραφικής υψηλής ταχύτητας. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο όμορφα ρεκόρ Γκίνες κατέκτησε ένας καλλιτέχνης την περασμένη εβδομάδα, αφού κατάφερε να ζωγραφίσει μια εκπληκτικά ρεαλιστική εικόνα του Αγάλματος της Ελευθερίας σε μόλις 43,5 δευτερόλεπτα, μπροστά σε ένα κατάπληκτο πλήθος.

Ο φιναλίστ του «America’s Got Talent», Ντέιβιντ Γκαριμπάλντι από το Λος Άντζελες, έκανε τον ταχύτερο χρόνο ζωγραφικής ενός εμβληματικού αγάλματος στις 19 Νοεμβρίου — την Ημέρα των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες.

«Ήταν κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ πριν, δηλαδή – ας αφήσουμε κατά μέρος την απόδοση, ας επικεντρωθούμε μόνο στην ταχύτητα», δήλωσε στο βιβλίο ρεκόρ. «Και ήθελα να θέσω αυτό το νέο πρότυπο για τον εαυτό μου και, κυρίως, για τη Γη.»

Ο Γκαριμπάλντι δημιούργησε το έργο τέχνης που έσπασε το ρεκόρ στην παραλιακή περιοχή κοντά στη Γέφυρα του Μπρούκλιν. Έκανε γρήγορες πινελιές πριν περιστρέψει τον τεράστιο καμβά για να αποκαλύψει τη «Lady Liberty».

#Viral | 🎨 ¡Impresionante hazaña artística! El estadounidense David Garibaldi estableció un récord al pintar una estatua icónica en tan solo 43.5 segundos. Su velocidad, precisión y talento quedaron demostrados en esta sorprendente demostración de arte contra reloj. 🗽⏱️ https://t.co/7J4eapvFfg — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) November 19, 2026

Ο Γκαριμπάλντι, ο οποίος έχει πάνω από 2 εκατομμύρια ακόλουθους στα κοινωνικά δίκτυα και έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς, περιοδεύει στη χώρα με την παράστασή του «Rhythm and Hue», όπου δημιουργεί ζωντανά έργα ζωγραφικής υψηλής ταχύτητας επί σκηνής.

«Ήμασταν πραγματικά τυχεροί που μας δόθηκε η ευκαιρία να εργαστούμε σε έναν τόσο εμβληματικό χώρο, κάτι που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις απίστευτες δεξιότητες του Ντέιβιντ ως καλλιτέχνη», δήλωσε στο βιβλίο των ρεκόρ ο κριτής του Guinness World Records, Μάικλ Έμπρικ, ο οποίος ήταν παρών κατά τη διάρκεια του επιτεύγματος.

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