Snapshot Ο Νίκος Χαρδαλιάς επαίνεσε το έργο του Νίκου Δένδια στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας ότι γίνονται σημαντικές αλλαγές που έπρεπε να έχουν γίνει χρόνια πριν.

Στο συνέδριο τιμήθηκαν ο Αρχηγός ΓΕΣ Γεώργιος Κωστίδης και ο Αρχηγός ΓΕΑ Δημοσθένης Γρηγοριάδης, οι οποίοι έχουν ποντιακή καταγωγή.

Ο Νίκος Δένδιας τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού.

Υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου και τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης.

Η τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού συνδέθηκε με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις και την Ατζέντα 2030. Snapshot powered by AI

Αναφορά στο έργο του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, έκανε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ομιλία του στο διεθνές συνέδριο για τον ποντιακό ελληνισμό, που πραγματοποιήθηκε στη Γλυφάδα.

Κατά την παρουσία του στο συνέδριο, ο κ. Χαρδαλιάς εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του Αρχηγού ΓΕΣ, Γεωργίου Κωστίδη, και του Αρχηγού ΓΕΑ, Δημοσθένη Γρηγοριάδη, οι οποίοι, έχοντας ποντιακή καταγωγή, τιμήθηκαν στο πλαίσιο της διοργάνωσης.

Παράλληλα, εξήρε το έργο του Νίκου Δένδια στο υπουργείο Άμυνας και τις αλλαγές που έχει προωθήσει.

«Ένας εμπειρότατος υπουργός ο οποίος αφήνει τη δική του σφραγίδα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και θα μου επιτρέψετε, σαν πρώην Υφυπουργός, να πω ότι όλα όσα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια τώρα, με την απόλυτη ευθύνη του Υπουργού, γίνονται και αυτά είναι πολύ σημαντικά για την πατρίδα μας, για το έθνος μας, για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας. Και μην κάνετε βήμα πίσω, κύριε Υπουργέ. […]», ανέφερε.

Επιπλέον, στην ομιλία του υπογράμμισε την ανάγκη διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και ενίσχυσης της διεθνούς προσπάθειας για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Νίκος Δένδιας: Ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων ως εγγύηση συνέχειας του Ελληνισμού

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων ως εγγύηση της ιστορικής συνέχειας του Ελληνισμού, συνδέοντας την τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού με τις σημερινές γεωπολιτικές προκλήσεις και τις αλλαγές που προωθούνται μέσω της Ατζέντας 2030.

«Η τραγωδία του Ποντιακού Ελληνισμού αποδεικνύει ότι αν δεν μπορείς να υπερασπιστείς δια της ισχύος την ύπαρξή σου, αυτό το οποίο σε περιμένει είναι δυσοίωνο» είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ποντίων.

Στο πλαίσιο της τελετής έναρξης του συνεδρίου, ο κ. Δένδιας βράβευσε για τη μακρόχρονη και ευδόκιμη προσφορά τους στην πατρίδα τον Αρχηγό ΓΕΣ, Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και τον Αρχηγό ΓΕΑ, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, αμφότεροι ποντιακής καταγωγής.

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