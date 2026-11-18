Snapshot Υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων μήκους 2,95 χλμ. στην περιοχή Κρητικά του Γαλατσίου με προϋπολογισμό 1,3 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Το έργο στοχεύει στην οριστική αντιπλημμυρική προστασία του Δήμου Γαλατσίου και την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και περιουσιών.

Η ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται για τον Μάιο του 2028 και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις σε πυκνοδομημένη αστική περιοχή.

Το έργο αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Λεκανοπεδίου. Snapshot powered by AI

Στην υλοποίηση μιας σημαντικής παρέμβασης για την αντιπλημμυρική θωράκιση του Δήμου Γαλατσίου προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων απορροής των ομβρίων υδάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και περιουσιών απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, υπέγραψε με τον ανάδοχο τη σύμβαση για την κατασκευή νέου δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Κρητικά, παρουσία του Δημάρχου Γαλατσίου, Γιώργου Μαρκόπουλου.

Ειδικότερα, το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1.298.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), προβλέπει την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης συνολικού μήκους 2.950 μέτρων, καλύπτοντας ένα εκτεταμένο τμήμα του αστικού ιστού που μέχρι σήμερα στερούνταν ολοκληρωμένης αντιπλημμυρικής προστασίας. Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, η ολοκλήρωση των εργασιών και η παράδοση του έργου αναμένονται τον Μάιο του 2028.

Η περιοχή παρέμβασης οριοθετείται βόρεια από την οδό Τσακάλωφ και τον λόφο Κατακουζηνού, ανατολικά από τη Λεωφόρο Βεΐκου, δυτικά από την οδό Αετοράχης και νότια από τη Λεωφόρο Γαλατσίου. Σύμφωνα με τη σύμβαση, οι εργασίες κατασκευής του νέου δικτύου θα εκτελεστούν κατά μήκος της Λεωφόρου Γαλατσίου και των οδών Τανάγρας, Κύκνων, Χανίων, Δωριέων, Ζαλόγγου, Υψηλάντου, Καποδιστρίου, Καλόγερου Σαμουήλ, Καψάλη, Μάρκου Μπότσαρη, Μπουμπουλίνας και Καραϊσκάκη, διαμορφώνοντας μια εκτεταμένη υποδομή διαχείρισης των ομβρίων υδάτων σε μια πυκνοδομημένη περιοχή της πόλης.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε τα εξής:

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των συμπολιτών μας και των υποδομών της Αττικής αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Με την υπογραφή της σύμβασης για το νέο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή Κρητικά του Γαλατσίου, δρομολογούμε την κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου αποχέτευσης, μήκους σχεδόν τριών χιλιομέτρων, αντιμετωπίζοντας μια εκκρεμότητα πολλών ετών και βελτιώνοντας ουσιαστικά τις συνθήκες καθημερινότητας των κατοίκων.

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού μας για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του Λεκανοπεδίου απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Χαρτογραφούμε τις υφιστάμενες ελλείψεις, ιεραρχούμε τις ανάγκες κάθε περιοχής και προχωρούμε σε στοχευμένες τεχνικές παρεμβάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε γειτονιές που έχουν μείνει για δεκαετίες χωρίς τις αναγκαίες υποδομές. Επιδίωξή μας είναι η σταδιακή διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού πλέγματος αντιπλημμυρικής θωράκισης, ικανού να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες απαιτήσεις της εποχής μας.

Επιμένουμε σε μελετημένα και χρηματοδοτημένα έργα, με σαφή χρονοδιαγράμματα και απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Συνεχίζουμε με συνέπεια και προσήλωση, ώστε κάθε ευρώ που επενδύουμε να πιάνει τόπο και να αφήνει ένα ουσιαστικό, διαρκές αποτύπωμα στις πόλεις και τις γειτονιές της Αττικής».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, Γιώργος Μαρκόπουλος, δήλωσε τα εξής: «Η περιοχή των Κρητικών ήταν η τελευταία περιοχή του Γαλατσίου που δεν είχε αντιπλημμυρική προστασία. Με τη βοήθεια της Περιφέρειας Αττικής και προσωπικά του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, μπορέσαμε να λύσουμε ένα πρόβλημα ετών για τον Δήμο μας, που θα μας θωρακίσει ακόμα περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης του Κεντρικού Τομέα Αθηνών Γιώργος Βλάχος, ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών Μιλτιάδης Κύρκος και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, Χαρά Μπιτζιλέκη.

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