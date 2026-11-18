Snapshot Η περιοχή Oymyakon στη Ρωσία είναι το πιο κρύο μέρος του κόσμου με θερμοκρασίες που πέφτουν κάτω από τους -40 ºC τον χειμώνα.

Η θερμοκρασία στην Oymyakon αρχίζει να μειώνεται από τα τέλη Σεπτεμβρίου και ανεβαίνει μετά τα μέσα Μαΐου, με μόνο τον Ιούνιο και Ιούλιο να μην πέφτει κάτω από τους -10 ºC.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην Oymyakon ήταν -68 ºC στις 6 Φεβρουαρίου 1933.

Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες, κάποιοι κάτοικοι καταφέρνουν να ζουν εκεί κανονικά. Snapshot powered by AI

Η περιοχή βρίσκεται στην Ρωσία και λέγεται Oymyakon. Θεωρείται το πιο κρύο μέρος του κόσμου και οι κάτοικοί του κάθε χρόνο καλούνται να επιβιώσουν από πολύ βάναυσους χειμώνες.

Το πολικό ψύχος της πόλης μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα... ακραίο, αφού το Νοέμβριο οι θερμοκρασίες άγγιξαν τους -40 ºC! Κι όμως, σε τέτοιες θερμοκρασίες, καταφέρνουν να ζουν κανονικά μερικοί γενναίοι... άνθρωποι.

Η θερμοκρασία αρχίζει να πέφτει από τα τέλη Σεπτεμβρίου και ανεβαίνει πάλι μετά τα μέσα του Μαΐου. Οι μοναδικοί μήνες του έτους που η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους -10 βαθμούς είναι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί στην περιοχή ήταν στις 6 Φεβρουαρίου του 1933 όταν το θερμόμετρο άγγιξε τους -68 σχεδόν βαθμούς Κελσίου.

Γιατί κάνει τόσο ακραίο κρύο;

Το Oymyakon βρίσκεται σε μια κοιλάδα που παγιδεύει τις ψυχρές αέριες μάζες της Σιβηρίας. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ο παγωμένος αέρας συσσωρεύεται χαμηλά και δυσκολεύεται να διαφύγει, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να πέφτουν σε επίπεδα που σπάνια συναντώνται αλλού στον πλανήτη.

Η περιοχή βρίσκεται επίσης πολύ μακριά από τη θάλασσα, κάτι που επιτρέπει στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα να ψύχονται ακραία κατά τις τεράστιες χειμερινές νύχτες της Σιβηρίας.

Εκεί όπου τα αυτοκίνητα δεν σβήνουν ποτέ

Σε θερμοκρασίες κάτω από −50°C, τα αυτοκίνητα συχνά δεν μπορούν να ξαναπάρουν μπροστά αν ο κινητήρας σταματήσει να λειτουργεί.

Για αυτόν τον λόγο, πολλοί κάτοικοι αφήνουν τα οχήματά τους αναμμένα για ολόκληρη τη νύχτα. Το καύσιμο μπορεί να παγώσει, τα λάδια να γίνουν σχεδόν στερεά και οι μπαταρίες να εξαντληθούν πολύ γρήγορα.

Το ίδιο συμβαίνει και με πολλές ηλεκτρονικές συσκευές. Τα κινητά τηλέφωνα αποφορτίζονται μέσα σε λίγα λεπτά όταν εκτεθούν στο ψύχος και αρκετές οθόνες παγώνουν σχεδόν αμέσως.

Η ανθρώπινη επιμονή απέναντι στη φύση

Το Oymyakon αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα της ανθρώπινης προσαρμοστικότητας.

Σε έναν τόπο όπου η φύση δοκιμάζει καθημερινά τα όρια της επιβίωσης, οι άνθρωποι συνεχίζουν να ζουν, να εργάζονται και να μεγαλώνουν οικογένειες μέσα σε συνθήκες που μοιάζουν σχεδόν αδύνατες.

Και ίσως αυτό να είναι που κάνει το πιο παγωμένο κατοικήσιμο μέρος του πλανήτη τόσο συναρπαστικό: δεν είναι μόνο οι ακραίες θερμοκρασίες, αλλά το γεγονός ότι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκαλούν αυτόν τον παγωμένο κόσμο… σπίτι.