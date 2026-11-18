Snapshot Στην Ηλεία συνελήφθησαν τρεις άνδρες με πάνω από 8.000 απομιμητικά προϊόντα επώνυμων εταιρειών.

Το προσδοκώμενο κέρδος από την πώληση των προϊόντων ξεπερνά τις 103.000 ευρώ.

Η Αστυνομία και η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς προχώρησαν σε κατασχέσεις και επιβολή διοικητικού προστίμου 64.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων και δύο ακόμη ατόμων που αναζητούνται σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράνομη διάθεση προϊόντων.

Τα απομιμητικά προϊόντα, όπως ενδύματα και αξεσουάρ με παραποιημένα σήματα, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν. Snapshot powered by AI

Μεγάλο αριθμό απομιμητικών προϊόντων, τα οποία έφεραν σήματα επώνυμων εταιρειών, βρέθηκαν στην κατοχή τριών ανδρών που συνελήφθησαν σε περιοχή της Ηλείας, ενώ το προσδοκώμενο περιουσιακό όφελος που θα αποκόμιζαν οι κατηγορούμενοι από την πώληση των προϊόντων, ξεπερνά τις 103.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διενέργειας ελέγχων για την πάταξη του παράνομου εμπορίου, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου και του τμήματος Πηνειού, με τη συνδρομή κλιμακίου της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, πήγαν σε χώρο υπαίθριας αγοράς.

Εκεί, εντόπισαν τους συλληφθέντες σε πάγκους να διαθέτουν προς πώληση συνολικά 8.212 εμπορεύματα, όπως ενδύματα βραχιόλια και μπρελόκ, τα οποία έφεραν παραποιημένα και απομιμητικά σήματα και αποτελούσαν προϊόντα πλαστογραφίας σημάτων εταιριών.

Οι απομιμητικές ετικέτες των προϊόντων κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν, ενώ από το κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του καταναλωτή επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, συνολικού ύψους 64.000 ευρώ.

Σε βάρος των συλληφθέντων, αλλά και εναντίον δύο ακόμη ατόμων που αναζητούνται, σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία, παράβαση της νομοθεσίας περί σημάτων και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

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