Τροχαίο μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου: Σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ προκάλεσε «έμφραγμα» στην Κηφισίας
Αυτή την ώρα έχει προκληθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στο σημείο, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία
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Κυκλοφοριακό έμφραγμα έχει προκληθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας ύστερα από σύγκρουση λεωφορείου με ΙΧ. Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου στο ρεύμα της ανόδου.
Αυτή την ώρα έχει προκληθεί τεράστιο μποτιλιάρισμα στο σημείο, ενώ αστυνομικοί της Τροχαίας προσπαθούν να ρυθμίσουν την κυκλοφορία.
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